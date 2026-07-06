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Balogun je isključen je protiv Bosne i Hercegovine i samim tim automatski suspendovan na jednu utakmicu, ali je FIFA naknadno odlučila da mu dozvoli nastup u osmini finala protiv Belgije.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

I to je odmah povelo priče o korupciji, zbog prisnog odnosa predsednika FIFA Đanija Infantina i prvog čoveka SAD Donalda Trampa, nakon brojnih sumnjivih interakcija i situacija u prošlosti.

"Sve što sam uradio bilo je da zatražim da se slučaj proveri. Nisam rekao:

'Morate to da uradite'", rekao je Tramp iz Ovalnog kabineta i dodao:

"Nikada nisam video ništa slično. Video sam tu situaciju... to nije bio faul. To čak nije bio ni prekršaj. To su bila dvojica igrača koja su trčala punom brzinom i jednostavno se sudarila... Tako da, da, tražio sam od FIFA da preispita tu odluku".