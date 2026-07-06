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1/10 Vidi galeriju Meksiko - Engleska, Mundijal 2026 Foto: Yuri CORTEZ / AFP / Profimedia, Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

U noći obeleženoj nevremenom, crvenim kartonom, s dva penala i neverovatnim preokretima, mediji su slavili herojsku otpornost tima Tomasa Tuhela, a partiju Džuda Bellnghema opisali su kao nastup koji definiše karijeru.

U iscrpnim analizama, vodeći engleski mediji takmičili su se u superlativima kako bi dočarali značaj pobede u, kako su je nazvali, "velikom fuidbalskom hramu". Oliver Holt je u listu "Daily Mail" otišao najdalje, proglasivši ovo "najvećom engleskom pobedom na Svetskom prvenstvu od 1966.".

"Usred haotičnog, nesputanog zanosa koji fudbal ovde oslobađa, udarani bukom, s električnim olujama koje su besnile oko stadiona, svedeni na desetoricu igrača gotovo celo drugo poluvreme, na nadmorskoj visini od 2200 metara, Engleska je svemu prkosila", piše Holt, opisujući atmosferu u kojoj su "lavovi" slomili meksički niz od deset utakmica bez poraza na Svjetskim prvenstvima na Asteci.

"The Guardian" je utakmicu nazvao "trilerom koji je imao apsolutno sve", ističući kako je Engleska zakoračila u "ludilo stadiona Asteka, mesta koje za njih ima poseban značaj, kako bi se suočila s punom snagom meksičke nacije". Pobeda je, navodi list, još veća jer je ostvarena protiv tima koja je do te utakmice imala četiri pobede bez primljenog gola na turniru.

Apsolutno svi mediji su kao centralnu figuru utakmice izdvojili Džuda Belingema. Njegova dva gola u razmaku od samo 98 sekundi opisana su kao "zapanjujući udarac koji je utišao 80.000 navijača". "BBC" i "The Guardian" ocenili su njegov nastup devetkom, ističući ne samo golove, već i ključnu odbrambenu intervenciju kojom je sprečio siguran gol Cézara Montesa za izjednačenje krajem prvog poluvremena

Osim individualnog bljeska Belingema, mediji slave kolektivni duh i karakter koji je tim pokazao, osobito nakon isključenja Kvanse u 54. minutu. Njegov start opisan je kao "nepromišljen", a crveni karton kao trenutak koji je pretio potpunim preokretom. Ipak, umesto pada, Engleska je samo šest minuta kasnije povećala vođstvo golom Harija Kejna iz penala.

Legenda engleskog fudbala Alen Širer bio je oduševljen.

​"Od samog početka, način na koji je Engleska pokušala da upravlja utakmicom, energija i preuzimanje inicijative u zaista teškim okolnostima... Način na koji su se držali zajedno, a selektorove zamene da se na kraju prebaci na petoricu u obrani... Svi do jednoga su bili vrhunski."