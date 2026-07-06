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Svetska fudbalska federacija (FIFA) odbacila je žalbu Belgije da ukine suspenziju američkom napadaču Folarinu Balogunu, što znači da će moći da igra meč dve selekcije u osmini finala Mundijala.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Balogun je dobio crveni karton protiv Bosne i Hercegovine, ali će biti na raspolaganju za utakmicu protiv Belgije u Sijetlu u ponedeljak (02.00 po našem vremenu).

Odluka je doneta nakon intervencije u koju su bili uključeni američki predsednik Donald Tramp, vladini zvaničnici, Fudbalski savez SAD i obiman pravni tim.



Belgija se zvanično usprotivila toj odluci, navodeći da "nema drugu alternativu nego da ospori podobnost Baloguna za predstojeću utakmicu".

Međutim, Apelaciona komisija FIFA proglasila je zahtev koji je podneo Fudbalski savez Belgije (RBFA) "nedopustivim". U saopštenju FIFA navodi se da je to učinjeno uz obrazloženje da "RBFA nije strana u postupku i, kao takva, nema pravo da se žali na odluku".