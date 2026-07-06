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Hrvatski fudbalski savez (HNS) zvanično je uputio oštar dopis Svetskoj fudbalskoj federaciji (FIFA) u kojem je izrazio duboko ogorčenje zbog suđenja na utakmici osmine finala Mundijala protiv Portugala.

Glavna tačka spora je poništen pogodak Joška Gvardiola u samoj završnici meča, kojim je Hrvatska mogla do izjednačenja. Iako je na prvi pogled sve delovalo čisto, sudija Espen Eskas je nakon intervencije iz VAR sobe poništio gol zbog navodnog ofsajda u kojem se našao Pašalić.

1/6 Vidi galeriju Hrvatska eliminisana sa Svetskog prvenstva Foto: Justin Setterfield / Getty images / Profimedia, Profimedia, Alexandra Fechete / Zuma Press / Profimedia

FIFA je kasnije pojasnila da je senzor unutar lopte zabeležio minimalan kontakt sa kosom Igora Matanovića, što je bilo dovoljno da se aktivira pravilo o ofsajdu. Upravo to je izazvalo bes kod Hrvata.

- Smatramo da je kod pogotka Gvardiola, protivno nogometnim pravilima i smislu nogometa, dosuđeno zaleđe Pašalića zbog nepostojećeg odigravanja lopte Matanovića, samo zato što je senzor tako pokazao. To je zloupotreba tehnologije! Ovakva primena nije korisna ni FIFA-i, ni ekipama, ni ljubiteljima fudbala - izjavio je portparol HNS-a Tomislav Pacak.

Pored poništenog gola, HNS je u dopisu predsedniku FIFA Đaniju Infantinu ukazao i na dosuđen penal za Portugal. Tvrde da je kod te odluke potpuno pogrešno primenjen VAR protokol, te da norveški sudija Eskas uopšte nije smeo da bude pozvan da gleda snimak.

- Nismo poslali dopis zbog sudijskih odluka kao takvih, o njima se uvek može diskutovati, već zbog samog procesa koji je doveo do njih - dodao je Pacak, istakavši da Savez zahteva detaljno obrazloženje svih spornih momenata.

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