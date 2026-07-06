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Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Mundijala pošto je u osmini finala savladala Portugal rezultatom 1:0. Gol odluke postigao je Mikel Merino u nadoknadi vremena, čime je okončao nade Portugalaca o nastavku takmičenja.

Ipak, više od samog rezultata pažnju javnosti privukao je Kristijano Ronaldo. Legendarni portugalski napadač odigrao je poslednju utakmicu na Svetskim prvenstvima, a nakon poslednjeg sudijskog zvižduka nije mogao da sakrije emocije.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Sa suzama u očima napustio je teren, svestan da je završeno jedno veliko poglavlje njegove reprezentativne karijere. Pre početka turnira Ronaldo je potvrdio da će Mundijal 2026. biti njegov poslednji.

Ronaldo je za reprezentaciju Portugala debitovao 2003. godine i postao njen najbolji strelac i igrač sa najviše nastupa u istoriji. Tokom karijere osvojio je Evropsko prvenstvo 2016. godine i dva trofeja u Ligi nacija, dok je na klupskom planu osvojio gotovo sve što se moglo osvojiti – pet titula u Ligi šampiona, pet Zlatnih lopti i brojne šampionske trofeje sa Mančester junajtedom, Real Madridom i Juventusom.

Na Svetskim prvenstvima ispisao je istoriju kao prvi fudbaler koji je postigao gol na šest različitih Mundijala, a turnir u SAD, Kanadi i Meksiku završio je sa tri pogotka. Ipak, jedini trofej koji mu je nedostajao ostao je upravo titula prvaka sveta.

Poraz od Španije označio je kraj jedne ere. Kristijano Ronaldo neće više igrati na Svetskim prvenstvima, a fudbal se oprostio od jednog od najvećih igrača koje je ova igra ikada imala.

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