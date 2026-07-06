- Pričali smo o Ronaldu i pre SP. Najgora stvar je u sportu kada se olektiv podredi jednom čoveku. Nesretni selektor Martinez koji ne sme da zameni Ronalda i uvede Ramosa. Najbolje bi mu bilo da se penzionisao nakon Katara i da pamtimo njegove sprinteve, a ne ovo ovako. Ne može više, to je mučenje.