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Fudbalska selekcija Portugala eliminisana je sa Mundijala od selekcije Španije u osmini finala rezultatom 1:0.

Stručni konsultant u studiju "RTS-a" tokom ovogodišnjeg SP Rade Bogdanović, ponovo je imao zanimljivu sekvencu o Kristijanu Ronaldu, ali i selektoru Portugala, Robertu Martinezu:

Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

- Pričali smo o Ronaldu i pre SP. Najgora stvar je u sportu kada se olektiv podredi jednom čoveku. Nesretni selektor Martinez koji ne sme da zameni Ronalda i uvede Ramosa. Najbolje bi mu bilo da se penzionisao nakon Katara i da pamtimo njegove sprinteve, a ne ovo ovako. Ne može više, to je mučenje.

Podsetimo, Kristijanu Ronaldu je ovo poslednji Mundijal u karijeri. Odigrao ih ukupno šest, počevši od 2006. godine do danas.

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Mundijal - navijači Kolumbije Izvor: Kurir