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Međunarodna fudbalska federacija (Fifa) odbacila je zahtev Fudbalskog saveza Belgije za obrazloženje suspenzije crvenog kartona koji je dobio američki fudbaler Folarin Balogun kao "neprihvatljiv", što znači da taj savez nema pravni osnov za žalbu.

Zahtev je proglašen neprihvatljivim uz obrazloženje da Fudbalski savez Belgije "nije strana u postupku" i da kao takav "nema pravo da se žali na odluku", navodi se u saopštenju Žalbene komisije Fifa.

1/5 Vidi galeriju Folarin Balogun na meču Hrvatska vs Srbija, spktakl u Rijeci Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

Belgijski savez osporio je pravo Baloguna da igra u predstojećoj utakmici osmine finala Svetskog prvenstva pošto je dobio crveni karton na prethodnoj utakmici.

Balogun je dobio crveni karton u utakmici šesnaestine finala Svetskog prvenstva protiv Bosne i Hercegovine, 2. jula, nakon što je nespretno nagazio na skočni zglob Tarika Muharemovića.

Fifa je u nedelju odlučila da Balogunu odloži izvršenje suspenzije na godinu dana uslovno, umesto da fudbaler automatski obavi kaznu od jedne utakmice, što je izazvalo burne reakcije širom fudbalske javnosti. Kritike su uputili bivši učesnici svetskih prvenstava, kao i oni koji učestvuju na turniru, ali i Evropska fudbalska unija (Uefa).

Napadač američke reprezentacije je tako stekao pravo da igra protiv Belgije, noćas od 2 časa po srednjoevropskom vremenu, utakmicu osmine finala Svetskog prvenstva.

Ranije danas predsednik SAD Donald Tramp preuzeo je zasluge za to što je naveo Fifu da prespita crveni karton koji je dobio Balogan, ali je rekao da nije zahtevao nikakav ishod.