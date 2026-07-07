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Selektor fudbalske reprezentacije Španije Luis De La Fuente rekao je da su igrači sa klupe za rezerve odlučili večerašnju utakmicu protiv Portugala u osmini finala Svetskog prvenstva.

"Odlučujući igrači bili su oni koji su ulazili sa klupe. Rekao sam (Mikelu) Merinu da bi trebalo da igra onako kako uvek igra. Njegova uloga je da pomaže veznim igračima i napadačima. Sa njim smo razmišljali o tome da ekipi pružimo ritam i potrebnu energiju", rekao je De La Fuente za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Fudbalska reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u Dalasu pobedila Portugal 1:0.

Jedini gol postigao je Mikel Merino u prvom minutu nadoknade vremena. Merino je u 85. minutu ušao u igru.

"Uticaj igrača sa klupe bio je majstorski, ali to je zato što imamo 26 igrača veoma visokog nivoa", dodao je španski selektor.

Aktuelni evropski šampion Španija postala je prva ekipa u istoriji svetskih prvenstava koja nije primila gol u šest uzastopnih utakmica na turniru.

Golman Unaj Simon nije primio gol 609 minuta u takmičenju.