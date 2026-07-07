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Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martines rekao je da je njegova ekipa zaslužila da igra produžetke u večerašnjoj utakmici protiv Španije, ali da nije imala sreće u tom duelu osmine finala Svetskog prvenstva.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

"Portugalci mogu da budu ponosni na ovaj tim i na ove igrače. Ovo je prava šteta. Pogodili smo prečku. Mislim da smo zaslužili da igramo produžetke. Dobro smo se branili", rekao je Martines za sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Fudbalska reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je izgubila od Španije 0:1.

"Igrali smo protiv jedne od ekipa koja je među favoritima za osvajanje Svetskog prvenstva. Možda nam je nedostajalo malo sreće. Sreća nije bila na našoj strani, ali utakmica je bila izjednačena", ocenio je Martines.