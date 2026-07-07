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 Portugalski fudbaler Bruno Fernandeš rekao je da je njegova ekipa imala za cilj da osvoji titulu na Svetskom prvenstvu u SAD, Kanadi i Meksiku, ali da nije bila na najboljem nivou, posle eliminacije u osmini finala i poraza od Španije.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

 "Tužni smo. Došli smo ovde sa jednim ciljem, da osvojimo trofej. Nažalost, nisamo bili na našem najboljem nivou. Mislim da smo bolje igrali u prvom poluvremenu, ali smo u drugom delu igre napravili istu grešku braneći se previše nisko, dajući im loptu. Kada se to dogodi, pre ili kasnije primićete gol", rekao je Fernandeš za sajt Međunarodne fudbaslke federacije (Fifa).

Fudbalska reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je izgubila od Španije 0:1.

"Čestitke Španiji, imaju kvalitet ali mislim da smo mogli da ostvarimo bolji rezultat da smo nastavili da radimo ono što smo radili u prvom poluvremenu", dodao je Fernandeš.

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