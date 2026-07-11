KO JE DEVOJKA ERLINGA HALANDA? Ljubavna priča traje od detinjstva! Iznenadiće vas kako su se smuvali
Erling Haland pleni pažnju na aktuelnom Svetskom prvenstvu gde god se pojavi.
Na sve to stižu golovi i plasman Norveške u četvrtfinale posle trijumfa nad Brazilom.
Svaku utakmicu Norveške prate brojni navijači sa, sada već legendarnim, navijanjem u stilu vikinga koji veslaju. Među njima je jedna posebna osoba.
Prelepa crnka Izabel je zapravo devojka Erlinga Halanda.
Veza iz detinjstva i zajednički sin
Erling i 22-godišnja Izabel su rođeni u istom mestu Brineu. U pitanju je mesto na jugozapadu Norveške u blizini Stavangera. Prema poslednjem popisu ima 13.459 stanovnika.
Za tri godine starijeg Erlinga poznato je da je trenirao fudbal u lokalnom klubu, ali ono što se manje zna jeste da je i Izabel Haugseng Johansen trenirala fudbal.
Izabel je od svoje 13. godine igrala za žensku ekipu Brinea.
Poznanstvo iz detinjstva vremenom je preraslo u vezu. Par se prvi put javno pojavio 2021. godine, a u decembru 2024. godine su dobili sina. Javnost ni posle godinu i po dana ne zna koje ime su sinu dali.
Zanimljiv je način na koji su se upoznali
- Ona mi je prva prišla, poslala mi je poruku. Ali, igrala je u istom klubu kao i ja. Dakle, ona je jurila mene, nisam ja jurio nju - rekao je kroz smeh jednom prilikom za norvešku TV.
Erling je upitan o tome kako voli da provodi romantično vreme sa Izabel.
- Ja spremam večeru. Mislim, biće joj malo neprijatno što ovo govorim, ali i ona voli video igre. Tako da igramo "Majnkraft" zajedno. Sedimo i igramo, gradimo kuće i sve ostalo. Ili idemo kući i naručimo kebab.
Dodao je i da bi služio kebabe na svom venčanju.
- Na venčanju želite da poslužite najbolje što možete, tako da to može biti i kebab.
Privatnost drže daleko od javnosti
Iako je Haland jedan od najpopularnijih i najboljih fudbalera na svetu, o njegovom privatnom životu sa Izabel se jako malo zna.
Retke su objave iz privatnog života, kao što je to bilo pre nekoliko godina kada su letovali u Italiji.
Čak se i zajedničke fotografije na društvenim mrežama retko mogu videti.
Norveška je u četvrtfinalu i probaće protiv Engleske da napravi korak više.