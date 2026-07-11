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Erling Haland pleni pažnju na aktuelnom Svetskom prvenstvu gde god se pojavi.

Na sve to stižu golovi i plasman Norveške u četvrtfinale posle trijumfa nad Brazilom.

1/5 Vidi galeriju Erling Haland i Izabel Haugseng Johansen Foto: Instagram

Svaku utakmicu Norveške prate brojni navijači sa, sada već legendarnim, navijanjem u stilu vikinga koji veslaju. Među njima je jedna posebna osoba.

Prelepa crnka Izabel je zapravo devojka Erlinga Halanda.

Veza iz detinjstva i zajednički sin

Erling i 22-godišnja Izabel su rođeni u istom mestu Brineu. U pitanju je mesto na jugozapadu Norveške u blizini Stavangera. Prema poslednjem popisu ima 13.459 stanovnika.

Za tri godine starijeg Erlinga poznato je da je trenirao fudbal u lokalnom klubu, ali ono što se manje zna jeste da je i Izabel Haugseng Johansen trenirala fudbal.

Izabel je od svoje 13. godine igrala za žensku ekipu Brinea.

Poznanstvo iz detinjstva vremenom je preraslo u vezu. Par se prvi put javno pojavio 2021. godine, a u decembru 2024. godine su dobili sina. Javnost ni posle godinu i po dana ne zna koje ime su sinu dali.

Zanimljiv je način na koji su se upoznali

- Ona mi je prva prišla, poslala mi je poruku. Ali, igrala je u istom klubu kao i ja. Dakle, ona je jurila mene, nisam ja jurio nju - rekao je kroz smeh jednom prilikom za norvešku TV.

Erling je upitan o tome kako voli da provodi romantično vreme sa Izabel.

- Ja spremam večeru. Mislim, biće joj malo neprijatno što ovo govorim, ali i ona voli video igre. Tako da igramo "Majnkraft" zajedno. Sedimo i igramo, gradimo kuće i sve ostalo. Ili idemo kući i naručimo kebab.

Dodao je i da bi služio kebabe na svom venčanju.

- Na venčanju želite da poslužite najbolje što možete, tako da to može biti i kebab.

Privatnost drže daleko od javnosti

Iako je Haland jedan od najpopularnijih i najboljih fudbalera na svetu, o njegovom privatnom životu sa Izabel se jako malo zna.

Retke su objave iz privatnog života, kao što je to bilo pre nekoliko godina kada su letovali u Italiji.

Čak se i zajedničke fotografije na društvenim mrežama retko mogu videti.

Norveška je u četvrtfinalu i probaće protiv Engleske da napravi korak više.