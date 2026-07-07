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Selektor fudbalske reprezentacije Portugala Roberto Martines saopštio je da je utakmica osmine finala Svetskog prvenstva, u kojoj je njegova ekipa izgubila od selekcije Španije, bio njegov poslednji meč na klupi portugalskog nacionalnog tima.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

"Istina je da je ovo moja poslednja utakmica na klupi reprezentacije Portugala. Želim da se zahvalim portugalskom narodu. Nosim sa sobom uspomene za ceo život. ;Nisam razgovarao sa predsednikom Saveza, ali ovo je kraj jednog ciklusa. Legitimno je da gospodin Pedro Proensa može da izabere novog selektora reprezentacije Portugala", naveo je Martines na konferenciji za novinare, a preneo portugalski portal A Bola.

Reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je večeras u osmini finala, u Arlingtonu izgubila od selekcije Španije 0:1.

"Odluka nije doneta pre početka Mundijala. Moj fokus kad sam došao u Portugal je bio da osvojim Svetsko prvenstvo. Mislim da bez osvajanja Svetskog prvenstva nema smisla nastaviti", rekao je Martines.

Martines se zahvalio i Fudbalskom savezu Portugala, njegovom predsedniku Pedru Proensi, svojim igračima i svom stručnom štabu.

Španski stručnjak je postao ;selektor reprezentacije Portugala u januaru 2023. godine. Sa portugalskim nacionalnim timom je bio prvak Lige nacija u sezoni 2024/25, dok je na ukupno 45 mečeva na kojima je vodio tu ekipu zabeležio 32 pobede, šest remija i sedam poraza.

"Reč je o 45 utakmica, kao i o najboljem učinku kada je reč o broju postignutih golova i osvojenih bodova u istoriji reprezentacije. Tu su i sećanja na osvajanje Lige nacija i obaranje rekorda", kazao je Martines.

Portugalski mediji su preneli da bi Martinesa na klupi reprezentacije Portugala trebalo da zameni doskorašnji trener Al Nasra Žorže Žezuš, koji je u tom saudijskom klubu sarađivao sa kapitenom selekcije Portugala Kristijanom Ronaldom.