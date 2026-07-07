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Kapiten fudbalske reprezentacije Portugala Kristijano Ronaldo je, posle eliminacije njegove ekipe sa Svetskog prvenstva, izjavio da još uvek nije odlučio o tome da li će završiti svoju reprezentativnu karijeru.

"Ne odlučujem ništa naprečac. Trenutno nije važno da li ću nastaviti", naveo je 41-godišnji Ronaldo, a preneo portugalski portal A Bola.

1/6 Vidi galeriju Kristijano Ronaldo u suzama posle poraza od Španije Foto: William Volcov / Zuma Press / Profimedia, WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Reprezentacija Portugala nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala, u Arlingtonu izgubila od selekcije Španije 0:1.

Ronaldo je u utakmici zabeležio svoj poslednji nastup na Svetskim prvenstvima.

Portugalski napadač je nastupio na ukupno šest Svetskih prvenstava, po čemu je, uz Lionela Mesija i Giljerma Očoe, rekorder.

Ronaldo je takođe i rekorder selekcije Portugala po broju odigranih utakmica (233) i postignutih golova (146).

"Sutra ću se probuditi kao što sam se probudio i danas: čiste savesti. Igrao sam 23 godine za reprezentaciju i osvojio tri titule. Pre mene, Portugal nije osvojio ništa. Evropsko prvenstvo je bilo najvažnije. Za mene, 2016. godina ima isti značaj kao Svetsko prvenstvo, iskreno", rekao je Ronaldo.

Ronaldo je pohvalio selektora reprezentacije Portugala Roberta Martinesa, koji je nakon poraza od Španije saopštio da napušta tu poziciju.

"Uživao sam u saradnji sa trenerom Robertom. On je sjajan čovek i odličan trener. Osvojio je titulu sa Portugalom i to nikada neću zaboraviti. Veoma sam mu zahvalan na svemu što je pružio Portugalu", kazao je Ronaldo.

Portugalski mediji su preneli da bi Martinesa na klupi reprezentacije Portugala trebalo da zameni doskorašnji trener Al Nasra Žorže Žezuš, koji je u tom saudijskom klubu sarađivao sa Ronaldom.

"Nije vreme da se govori o tome ko dolazi, a nije ni na meni da o tome govorim. Odluku će doneti onaj ko je zadužen za izbor", naveo je Ronaldo.