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Kapiten fudbalske reprezentacije Španije Rodri izjavio je da je njegova ekipa oduševljena pobedom nad selekcijom Portugala u osmini finala Svetskog prvenstva, kao i da smatra da je njegov tim igrao veoma dobro u tom duelu.

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

"Mislim da smo odigrali dobru utakmicu. Na kraju smo iskoristili svoju šansu i odlučili meč. Oduševljeni smo pobedom", naveo je Rodri, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Španije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je u osmini finala, u Arlingtonu pobedila selekciju Portugala 1:0.

"Znali smo da će Portugal igrati u niskom bloku. Oba tima su bila ravnopravna i veoma fokusirana na zadržavanje lopte", rekao je Rodri.

Selekcija Španije će u četvrtfinalu, u Inglvudu igrati protiv reprezentacije Belgije.