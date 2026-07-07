Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Belgije Rudi Garsija izjavio je da su njegovi igrači bili izvanredni u današnjoj pobedi nad selekcijom Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u osmini finala Svetskog prvenstva, kao i da smatra da je njegova ekipa kontrolisala igru od početka do kraja te utakmice.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

"Igrači su bili izvanredni i savršeno su pratili plan igre. Kontrolisali smo igru tokom cele utakmice. Još jednom, bio je to pravi timski rad", naveo je Garsija, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala, u Sijetlu pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 4:1.

Ozbiljnu povredu u današnjoj utakmici zadobio je reprezentativac Belgije Amadu Onana, koji je morao da izađe iz igre u 21. minutu. Vezista Aston Vile je nakon izlaska iz igre pored terena hodao uz pomoć štaka.

"Jedno veliko razočaranje, jedan tamni oblak koji je nadvio večeras, je povreda Amadua Onane. Dugovali smo mu da nastavimo u drugom poluvremenu, pobedimo u utakmici i plasiramo se u četvrtfinale", rekao je Garsija.

Garsija se zahvalio svim belgijskim navijačima koji su pratili današnji meč.

"Mislim da je u Belgiji trenutno 4 sata ujutru. Svima koji su ustali usred noći da nas podrže, želeo bih da se zahvalim. Trebalo bi da budu srećni i ponosni na svoje igrače danas. Pokazali smo da je Belgija velika fudbalska nacija", kazao je selektor reprezentacije Belgije.

Reprezentacija Belgije će u četvrtfinalu, u Inglvudu igrati protiv selekcije Španije.