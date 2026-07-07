SELEKTOR SAD POSLE ELIMINACIJE: Nije nam bio dan! Moramo da učimo
Selektor fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Maurisio Poketino izjavio je da smatra da je selekcija Belgije zasluženo pobedila njegovu ekipu u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva, kao i da po njemu njegov tim nije igrao na svom uobičajenom nivou u tom duelu.
"Bilo je zaista teško od početka. Čestitamo Belgiji, bili su bolji od nas. Nije nam bio dan. To nije da bismo tražili izgovore, nismo pokazali ono što obično pokazujemo i to je realnost", naveo je Poketino, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).
Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala, u Sijetlu izgubila od selekcije Belgije 1:4.
"Moramo da učimo, moramo da procenimo igru i da shvatimo zašto nismo pristupili utakmici na isti način kao što smo to činili u ostatku Svetskog prvenstva. Nije nam bio dan, nije bila igra kakvu obično igramo", rekao je Poketino.