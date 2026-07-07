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Selektor fudbalske reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Maurisio Poketino izjavio je da smatra da je selekcija Belgije zasluženo pobedila njegovu ekipu u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva, kao i da po njemu njegov tim nije igrao na svom uobičajenom nivou u tom duelu.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

"Bilo je zaista teško od početka. Čestitamo Belgiji, bili su bolji od nas. Nije nam bio dan. To nije da bismo tražili izgovore, nismo pokazali ono što obično pokazujemo i to je realnost", naveo je Poketino, a preneo sajt Međunarodne fudbalske federacije (Fifa).

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala, u Sijetlu izgubila od selekcije Belgije 1:4.

"Moramo da učimo, moramo da procenimo igru i da shvatimo zašto nismo pristupili utakmici na isti način kao što smo to činili u ostatku Svetskog prvenstva. Nije nam bio dan, nije bila igra kakvu obično igramo", rekao je Poketino.