Slušaj vest

San o osvajanju jedine titule koja mu je nedostajala završio se na najokrutniji mogući način.

Poslednji sudijski zvižduk na utakmici Španija - Portugal označio je kraj portugalskog sna o svetskoj tituli, ali i poslednji nastup Kristijana Ronalda na Mundijalu.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Španija je golom Mikela Merina u 91. minutu eliminisala Portugal (1:0), a odmah po završetku meča kamere su zabeležile potresne scene - legendarni Portugalac nije uspeo da zadrži suze, slomio se na terenu.

Dok su fudbaleri Španije slavili plasman dalje, Ronaldo je spuštene glave stajao na travi, a zatim zaplakao. Emotivne scene brzo su obišle svet i postale jedna od glavnih tema svetskih medija, koji njegov odlazak sa Svetskog prvenstva opisuju kao kraj jedne od najvećih reprezentativnih karijera u istoriji fudbala.

Posle utakmice potvrdio je da je ovo bilo njegovo poslednje Svetsko prvenstvo.

"Odlazim mirne savesti. Dao sam sve od sebe. Ponosan sam na ono što sam uradio za Portugal", poručio je Ronaldo posle meča.

Ipak, nije želeo da potvrdi da li se definitivno oprašta od reprezentacije. Istakao je da će odluku o nastavku reprezentativne karijere doneti kasnije, kada se slegnu emocije.

Ronaldo je tako završio jedinstvenu svetsku priču - postao je prvi fudbaler koji je postizao golove na šest različitih Mundijala, ali pehar svetskog prvaka ostao je jedini veliki trofej koji nikada nije uspeo da osvoji.