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Belgija je na ubedljiv način overila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva pošto je u Sijetlu deklasirala Sjedinjene Američke Države rezultatom 4:1, a meč je dobio dodatnu težinu zbog ogromne kontroverze koja je prethodila duelu.

U centru pažnje bio je Folarin Balogun, kojem je FIFA uoči utakmice ukinula suspenziju zbog crvenog kartona iz prethodnog meča. Odluka je izazvala burne reakcije Belgijanaca, koji su čak uložili protest, dok su brojni strani mediji pisali o navodnom lobiranju američkog predsednika Donalda Trampa. FIFA i Đani Infantino odbacili su tvrdnje o političkom uticaju, ali kontroverza nije prestajala ni posle početka utakmice.

A onda je usledio odgovor na terenu.

Belgija je povela već u 9. minutu preko Čarlsa De Ketelarea, koji je iskoristio lošu reakciju američke odbrane. Malik Tilman je u 31. minutu spektakularnim slobodnim udarcem vratio nadu domaćinu, ali je ona trajala svega dva minuta. De Ketelare je ponovo pogodio u 33. minutu i vratio Belgijancima prednost.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Amerikanci su potpuno pali u nastavku. Novi kiks golmana Meta Friza kaznio je Hans Vanaken u 57. minutu, dok je konačan udarac zadao Romelu Lukaku u nadoknadi vremena za konačnih 4:1. Belgija je rutinski privela posao kraju i zakazala četvrtfinalni duel sa Španijom.

Belgija je tako odgovorila na najbolji mogući način - na semaforu. Dok su se prethodnih dana vodile rasprave o pravilima, žalbama i politici, na terenu nije bilo dileme ko je bio bolji.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa utakmice: