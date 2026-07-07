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Kristijano Ronaldo tek što je u suzama završio poslednje Svetsko prvenstvo u karijeri, a iz domovine mu je stigla poruka koja je odjeknula širom Portugala.

Ugledni portugalski sportski list "A Bola" objavio je kolumnu pod provokativnim naslovom: "Kristijano Ronaldo: Ne želimo da te 'ubijemo', ali dosta je."

Naslov je direktna aluzija na Ronaldovu izjavu sa konferencije za medije, kada je poručio da ga već 23 godine pokušavaju da "ubiju", misleći na stalne kritike i osporavanja njegove karijere.

Autor kolumne naglašava da niko ne osporava Ronaldovu veličinu niti ono što je učinio za Portugal, ali smatra da je posle eliminacije od Španije došao trenutak da se završi jedna velika era.

U tekstu se navodi da je portugalska reprezentacija godinama bila podređena svom najvećem asu i da je sada vreme da odgovornost preuzme nova generacija. Posebne kritike upućene su selektoru, uz ocenu da je Ronaldo i dalje imao status nedodirljivog startera uprkos tome što više nije igrač kakav je nekada bio.

Kolumnista ističe da bi upravo zbog svega što je uradio za portugalski fudbal Ronaldo trebalo da se povuče dostojanstveno, dok ga navijači i dalje smatraju najvećim fudbalerom u istoriji zemlje.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Autor smatra da je Roberto Martines napravio još jednu veliku grešku kada protiv Španije nije ukazao priliku Gonçalu Ramošu, uprkos tome što je Portugal u drugom poluvremenu sve više bio potisnut i očajnički tražio svežinu u napadu. Podseća da napadač Milana na ovom Svetskom prvenstvu ima impresivan učinak – u proseku učestvuje kod gola na svakih 37 minuta provedenih na terenu – i ocenjuje da je upravo on mogao da donese preokret, kao što je ranije učinio protiv Hrvatske.

Kolumnista potom kritikuje atmosferu koja je godinama stvarana oko reprezentacije. Po njegovom mišljenju, u Portugalu se stvorilo uverenje da je ova selekcija predodređena za osvajanje Svetskog prvenstva, da raspolaže najboljim veznim redom u istoriji zemlje i da će Kristijano Ronaldo još jednom ućutkati sve kritičare. Međutim, autor smatra da je realnost bila drugačija, jer je tim još tokom grupne faze pokazivao ozbiljne slabosti i u pojedinim utakmicama izgledao daleko ispod svog potencijala.

Za neuspeh najveću odgovornost pripisuje selektoru Robertu Martinesu. Smatra da nije imao hrabrosti da promeni ustaljenu hijerarhiju u ekipi i da je po svaku cenu čuvao status Kristijana Ronalda i Bruna Fernandeša, i onda kada njihove partije više nisu opravdavale takvu ulogu. Na kraju zaključuje da ova reprezentacija ne zaslužuje da se unapred proglašava najboljom u istoriji Portugala, podsećajući na generaciju iz 2006. godine sa Figom, Dekoom, Manišeom, Rikardom Karvaljom i ostalim velikanima, koja je na Svetskom prvenstvu ostvarila daleko značajniji rezultat.

Podsetimo, Portugal je eliminisan sa Mundijala posle poraza od Španije (0:1), a kamere su odmah po poslednjem sudijskom zvižduku zabeležile emotivne scene. Ronaldo nije uspeo da zadrži suze, a kasnije je potvrdio da mu je ovo bilo poslednje Svetsko prvenstvo u karijeri.

Iako još nije saopštio da li se definitivno oprašta od reprezentacije, poruka koja je stigla iz jednog od najuticajnijih portugalskih sportskih medija jasno pokazuje da se u domovini sve glasnije postavlja pitanje – da li je došlo vreme da Kristijano Ronaldo zatvori i reprezentativno poglavlje svoje veličanstvene karijere?