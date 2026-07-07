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Portugal je završio jednu eru, a sada sprema veliki zaokret!

Samo nekoliko sati nakon što je Roberto Martines rekao zbogom klupi Portugala posle bolnog ispadanja od Španije na Mundijalu, iz domovine Kristijana Ronalda stigla je velika vest - naslednik je već pronađen.

Ugledni portugalski mediji javljaju: Žorž Žezus je prvi izbor za novog selektora Portugala! Trener koji je godinama čekao priliku da vodi reprezentaciju svoje zemlje sada je na pragu najvećeg posla u karijeri.

Žorž Žesus Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Martines je posle poraza od Španije (0:1) potvrdio kraj svog mandata, poručivši da je završen jedan ciklus i da nema razloga da nastavlja. Njegov odlazak otvorio je vrata za dolazak portugalskog stručnjaka koji je već dugo među kandidatima za ovu poziciju.

A izbor je izazvao ogromnu pažnju jer Žorž Žezus nije bilo kakvo ime.

Iskusni stručnjak iza sebe ima bogatu karijeru, osvajao je trofeje sa Benfikom, napravio istorijski uspeh sa Flamengom u Brazilu, a poslednji angažman imao je u Saudijskoj Arabiji, gde je vodio Al Nasr.

Portugalci od njega očekuju potpuno drugačiju filozofiju. Posle kritika na račun Martinesa zbog insistiranja na statusu Kristijana Ronalda i starije garde, Žezus bi trebalo da donese novu energiju i pripremi reprezentaciju za naredni veliki ciklus.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Posebno će biti zanimljivo kako će izgledati odnos novog selektora prema Ronaldu. Legendarni Portugalac završio je, po sopstvenim rečima, poslednje Svetsko prvenstvo u karijeri, a pitanje njegovog budućeg statusa u reprezentaciji biće jedno od prvih koje će Žezus morati da rešava.

Dolazak Žorža Žezusa predstavljao bi simboličan potez Portugala – povratak domaćeg trenera na klupu i pokušaj da se napravi ekipa koja će napasti trofeje na Evropskom prvenstvu 2028. i Svetskom prvenstvu 2030, kada će Portugal biti jedan od domaćina.