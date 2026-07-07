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Golman fudbalske reprezentacije Belgije Tibo Kurtoa izjavio je da je njegova ekipa u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva protiv selekcije Sjedinjenih Američkih Država kaznila "manjak poštovanja" koji je dobila od Amerikanaca, i da su on i njegovi saigrači "izvanrednom igrom" došli do pobede u tom duelu i plasmana u četvrtfinale.

"Kaznili smo nedostatak poštovanja koji smo dobili od Amerikanaca ovih poslednjih dana. Govorili su nam da više nismo isti tim i da će nas lako pobediti. Danas smo dokazali da smo dobar tim. Od početka smo ih pritiskali i stvarali šanse", naveo je Kurtoa, a preneo belgijski Soar (Le Soir).

Reprezentacija Belgije plasirala se u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala, u Sijetlu pobedila selekciju Sjedinjenih Američkih Država (SAD) 4:1.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

"Od trenutka kada smo postigli prvi gol, kontrolisali smo igru. Zatim smo primili glup gol od odbijene lopte, ali osim toga, nisu imali više šansi, osim Baloganovog šuta na kraju utakmice. Mislim da smo odigrali izuzetnu utakmicu", rekao je Kurtoa.

Kurtoa je naveo i da je bio sigurniji u pobedu u današnjoj utakmici nego u meču šesnaestine finala protiv selekcije Senegala, koju smatra boljim timom od reprezentacije SAD-a.

Reprezentacija Belgije će u četvrtfinalu, u Inglvudu igrati protiv selekcije Španije.

"Cilj je bio plasman u četvrtfinale. Sve što se sada desi biće samo bonus. Španija je moj drugi dom. Moj sin će, naravno, morati da navija za Belgiju, inače neće moći da se vrati kući", kazao je Kurtoa.

Beta