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Fudbalski reprezentativac Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Tajler Adams izjavio je da je razočaran porazom svoje ekipe od selekcije Belgije u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva, kao i da smatra da njegov tim nije pružio dobar nastup u tom duelu.

"Razočaran sam. Ne volim da budem eliminisan ni iz čega. Večeras verovatno generalno nismo odigrali dobru utakmicu. To nije ono što želimo da postignemo. Bilo je mnogo stvari koje smo mogli bolje da uradimo", naveo je Adams, a preneo Ju-Es-Ej Tudej (US Today).

Reprezentacija Sjedinjenih Američkih Država nije uspela da se plasira u četvrtfinale Svetskog prvenstva, pošto je danas u osmini finala, u Sijetlu izgubila od selekcije Belgije 1:4.

SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

"Kada tako lako primite golove protiv ekipe takvog kvaliteta i kalibra, biće teško. Pružili smo im dobre prilike, ili čak poluprilike, a oni su ih iskoristili. Danas je sve to išlo malo previše lako", rekao je Adams.

Beta

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Haland ima dvojnicu u Rusiji Izvor: Privatna arhiva