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Četiri gola, prolaz dalje i scena o kojoj svi pričaju.

Belgijanci su posle demoliranja Amerike na Mundijalu napravili potez koji je odmah postao viralan.

Domaćin je završio takmičenje, a Belgijanci su iskoristili veliku pobedu i za odgovor na sve ono što se dešavalo prethodnih dana. U centru pažnje bila je kontroverza oko Folarina Baloguna, kojem je vraćeno pravo nastupa nakon ukidanja suspenzije, što je izazvalo burne reakcije u Belgiji.

Amerikanci su verovali u prolaz, ali ih je na terenu sačekao hladan tuš. Belgija je slavila sa 4:1, a kada je Romelu Lukaku u završnici meča stavio tačku na priču, počelo je veliko slavlje.

SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

A onda - scena koja je postala hit.

Nekoliko belgijskih fudbalera izvelo je pokrete koji su mnoge podsetili na ples Donalda Trampa. Snimak se brzo proširio društvenim mrežama, a brojni navijači su proslavu protumačili kao provokaciju upućenu američkom predsedniku, koji je prethodnih dana bio u centru pažnje zbog priče oko Baloguna.

Da li je bila samo šala ili jasna poruka - ostalo je tema rasprave, ali trenutak je dodatno podigao temperaturu posle utakmice koja je već imala ogroman ulog.

Belgija je tako, osim plasmana u četvrtfinale, dobila i poslednju reč u duelu koji je danima punio naslovne strane. Dok se pričalo o suspenziji, odlukama i pritiscima, odgovor je stigao tamo gde je najvažnije – na terenu.

A završnica je pripala Lukakuu i Belgijancima, koji su posle četiri gola protiv SAD slavili uz ples o kojem će se još dugo pričati.

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