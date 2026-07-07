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Prvo su ih razbili na terenu, a onda zadali još jedan udarac. Belgijanci nisu propustili priliku da posle 4:1 protiv SAD podsete na priču koja je podigla prašinu - Tramp, Balogun i sporna odluka FIFA i dalje su u centru pažnje.

Pobeda od 4:1 u osmini finala bila je za "Crvene đavole" mnogo više od običnog plasmana u četvrtfinale. U belgijskim medijima dominira priča o kontroverzi koja je prethodila utakmici, ali i o načinu na koji su Belgijanci odgovorili, na terenu i van njega.

U žiži javnosti bio je Donald Tramp i slučaj Folarina Baloguna. Nakon što je američkom napadaču ukinuta suspenzija i omogućeno da zaigra protiv Belgije, u javnosti se pričalo o odluci FIFA i navodnom političkom pritisku. Belgijanci su smatrali da je ceo slučaj narušio princip sportskog fer-pleja.

A onda je stigao odgovor.

Belgija je na stadionu u Sijetlu pregazila domaćina 4:1, a odmah nakon poslednjeg zvižduka usledila je poruka koja je obišla svet.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Zvanični nalog belgijske reprezentacije objavio je fotografiju slavlja uz samo dve reči:

"Overturn this" – "Poništite i ovo!"

Poruka je bila jasna aluzija na slučaj Baloguna i odluku kojom je njegova kazna promenjena. Belgijski potez izazvao je ogroman broj reakcija širom sveta.

Belgijski mediji posebno su istakli da je selektor i ekipa dobila dodatni motiv zbog cele priče. Kapiten Juri Tilemans priznao je da su razgovarali o kontroverznoj odluci i da ih je ona dodatno naterala da odgovore na terenu.

"Rekli smo sebi da moramo da pričamo na terenu. To smo i uradili", poručio je Tilemans.

Posebnu pažnju privuklo je i slavlje posle gola Romelua Lukakua. Pokreti belgijskih fudbalera mnogima su ličili na karakteristični ples Donalda Trampa, pa su društvene mreže odmah eksplodirale. Belgijski i svetski mediji preneli su da su mnogi tu proslavu protumačili kao novu provokaciju upućenu američkom predsedniku.

Tako je utakmica koja je trebalo da bude samo fudbalski obračun dobila i političku pozadinu. Amerika je ispala, Belgija prošla dalje, a poslednju reč imali su "Crveni đavoli".

Na kraju je lopta odlučila. A Belgijanci su se pobrinuli da se njihov odgovor čuje daleko van stadiona.