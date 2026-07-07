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U Belgiji je nastala prava euforija posle rušenja Amerike.

Tamošnji mediji su posle 4:1 sipali so na ranu domaćinu Mundijala, a glavne mete bili su Donald Tramp i Đani Infantino.

Posle plasmana u četvrtfinale Svetskog prvenstva, belgijski mediji nisu krili zadovoljstvo. U centru pažnje bila je kontroverza koja je prethodila utakmici - slučaj Folarina Baloguna i odluka kojom je američkom napadaču omogućeno da zaigra uprkos prethodnom isključenju.

Belgijanci su se šalili da nisu igrali protiv 11 fudbalera, već protiv "11 plus 2", aludirajući na Donalda Trampa i predsednika FIFA Đanija Infantina, koji su se u javnosti povezivali sa pričom oko ukidanja kazne.

1/8 Vidi galeriju Prvi čovek FIFA Đani Infantino i predsednik SAD Donald Tramp Foto: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia, Sam Corum / PA Images / Profimedia, Brazil Photo Press, Brazil Photo Press / Alamy / Profimedia

Ugledni belgijski list "De Standard" nije štedeo reči posle velikog slavlja.

"Koliko god FIFA bila moćna, Crveni đavoli izbacuju SAD sa turnira! I mi smo pokazali autoritet velikom pobedom", poručili su iz ovog lista, dok su belgijski reprezentativci slavili pred svojim navijačima.

Belgijski mediji analizirali su i ulogu Baloguna, koji je trebalo da bude dodatna snaga domaćina u napadu.

"Čim je Balogun zaigrao od prvog minuta, bilo je jasno da SAD ima prednost u ofanzivi. Ali ostaje pitanje – da li je pritisak bio prevelik? Da li su rasprave i neprijatni pozivi između Trampa i Infantina uticali na pripremu utakmice? Ili je jednostavno presudila glad, želja i kvalitet belgijskog tima?", navodi "De Standard".

Isti list smatra da je Belgija odigrala možda i najbolje poluvreme na celom turniru.

Ni "Nivzblad" nije propustio priliku da pošalje poruku ka Beloj kući.

"Crveni đavoli su u četvrtfinalu. Koga ćeš sada zvati, Donalde?", napisali su Belgijanci.

U šaljivom tonu opisali su i zamišljeni razgovor predsednika SAD i čelnika FIFA.

"Zamislite scenu: poluvreme utakmice, Belgija vodi 2:1, a telefon zvoni. 'Halo, Đani? Ovde Donald...' Međutim, ovog puta je Đanijev telefon bio na opciji 'ne uznemiravaj'. Predsednik FIFA sedeo je u svečanoj loži, nedaleko od predsednika Belgijskog fudbalskog saveza Paskala Van Dama. Da li je to bila dobra odluka posle cele afere oko Baloguna? Kakvu sliku to šalje? To je već druga priča", navodi "Nivzblad".

Belgijanci sada mogu da zaborave kontroverze i okrenu se novom izazovu. U četvrtfinalu ih čeka Španija, a "Crveni đavoli" u taj duel ulaze puni samopouzdanja - posle pobede koja je odjeknula mnogo dalje od fudbalskog terena.