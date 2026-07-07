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Amerika je završila svoj san na Mundijalu, a posle debakla protiv Belgije oglasio se i Zlatan Ibrahimović.

Legendarni Šveđanin, koji na Svetskom prvenstvu radi kao analitičar za "Foks sports", smatra da su Amerikanci pružili maksimum, ali da ih je u osmini finala dočekao pravi test i odgovor na pitanje koliko zaista mogu protiv najboljih selekcija sveta.

Belgija je bez mnogo dileme pregazila domaćina turnira. "Crveni đavoli" slavili su sa 4:1 i zakazali duel sa Španijom u četvrtfinalu, dok je SAD ostao bez istorijskog plasmana među osam najboljih.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Šarl De Ketelar otvorio je utakmicu već u devetom minutu, Malik Tilman je nakratko vratio nadu Amerikancima, ali je De Ketelar svojim drugim golom samo dva minuta kasnije ponovo vratio prednost Belgiji. U nastavku su mrežu tresli još Hans Vanaken i Romelu Lukaku za konačan udarac domaćinu.

Ibrahimović je posle utakmice bio jasan.

"Belgija je bolja od SAD, i kada pogledate kvalitet igrača na papiru, ali i ono što smo videli na terenu. Mislim da je ovo bila najlošija utakmica SAD na turniru, ali ovog puta su za protivnika imali pravu ekipu", rekao je Ibrahimović.

Ipak, nije želeo da potpuno ospori ono što je Amerika uradila tokom prvenstva.

"Rezultat danas nije dobar, ali na kraju mislim da je turnir za njih bio solidan. Napravili su maksimum koji su mogli na ovom turniru. Da, uz malo sreće možete otići dalje, ali mislim da je ovo bio sudar sa realnošću za SAD", poručio je Šveđanin.

Posebnu pažnju privukle su i njegove izjave uoči utakmice, kada se našao na meti kritika zbog toga što nije osudio odluku FIFA da Folarinu Balogunu bude poništena suspenzija i da dobije pravo nastupa protiv Belgije.

Umesto kritike, Ibrahimović je tada stao uz odluku i američkog napadača.

"Želim da kažem da sam srećan zbog SAD. Pre svega, nije trebalo da dobije crveni karton, a ova odluka je trebalo da dođe mnogo ranije. Srećan sam zbog ekipe SAD, jer su do sada bili neverovatni, posebno Balogun", rekao je Ibrahimović.

Njegove reči dodatno su podgrejale raspravu, jer deo javnosti smatra da je odluka o poništavanju kartona otvorila prostor za kontroverze pred duel sa Belgijom.

Na kraju, odgovor je stigao na terenu. Belgija je slavila sa 4:1, a Amerika je morala da se suoči sa eliminacijom – i sa onim što je Ibrahimović nazvao "sudarom sa realnošću".