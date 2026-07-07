Slušaj vest

Hrabri potezi na velikim takmičenjima prave razliku između prosečnih i vrhunskih trenera, a selektor Belgije Rudi Garsija je na sopstvenom primeru pokazao kako se preuzima odgovornost. Kada je u osmini finala protiv Senegala sve delovalo izgubljeno pri rezultatu 0:2, Garsija je povukao radikalan potez - izveo je iz igre legendu Mančester sitija, a sada uzdanicu Napolija Kevina De Brujnea, kao i aktuelnog asa "građana" Žeremija Dokua. Ishod? Belgija je proigrala, režirala spektakularan preokret (3:2) i obezbedila plasman dalje.

Da to nije bio slučajan bljesak, potvrdio je i naredni meč protiv Sjedinjenih Američkih Država. Vodeći se starom fudbalskom krilaticom da se "tim koji pobeđuje ne menja", Garsija je obojicu asova ostavio na klupi. Belgijanci su ponovo blistali i deklasirali Amerikance sa ubedljivih 4:1.

1/4 Vidi galeriju Rudi Garsija Foto: Luke Hales / Getty images / Profimedia, BRUNO FAHY / AFP / Profimedia, Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Pouka za Portugal: Šta bi bilo da je Martinez prelomio kao Garsija?

Ovakav epilog nameće logično pitanje i povlači paralelu sa drugim velikim reprezentacijama. Dok je Garsija imao hrabrosti da skine nedodirljive zvezde radi timskog uspeha, mnogi se pitaju da li bi i Portugal ostvario znatno bolji rezultat na turniru da je selektor Roberto Martinez povukao sličan, radikalan potez sa Kristijanom Ronaldom kom očigledno nije išlo i koji je dosta kočio igru svoje reprezentacije. Garsijin primer je dokaz da prevelika imena nekada mogu postati kočnica za ekipu, a da hrabrost na klupi donosi istorijske rezultate.

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

U pomenutom trijumfu nad Amerikom, De Brujne uopšte nije kročio na teren, dok je Doku dobio šansu tek u 67. minutu, kada je pitanje pobednika već bilo rešeno pri vođstvu Belgije od 3:1.

"Da mi je neko pre prvenstva rekao da ću povući ovakve poteze, ne bih mu verovao. Ali to je dinamika turnira. Forma varira, sitne povrede diktiraju situaciju, a neki drugi momci iskoče u prvi plan. Sastavili smo ekipu od igrača koji su trenutno u najboljoj formi i koji savršeno funkcionišu zajedno. Ovo je tim koji tačno zna šta želi na terenu", iskren je bio Garsija nakon plasmana u četvrtfinale.

Foto: Nico Vereecken / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi heroji "Crvenih đavola"

Garsijina rešenja s klupe ispostavila su se kao pun pogodak. Vezista Rendžersa Nikolas Raskin (25), koji je uskočio u startnu postavu umesto De Brujnea, proglašen je za najboljeg igrača utakmice protiv SAD. Sa druge strane, desno krilo Dodi Lukebaio (28) ponovo je opravdao poverenje u startnih 11, zamenivši uloge sa Dokuom, koji je ovog puta bio njegova rezerva.

Ono što je u momentima najvećeg očaja protiv Senegala izgledalo kao kockanje, ispostavilo se kao taktička masterklas formula koja i dalje donosi rezultate. Belgija je zahvaljujući trezvenosti svog kormilara stigla među osam najboljih.

Slededi najteži ispit za Garsijinu kaznenu ekspediciju - veliki derbi četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv Španije, koji je na programu u petak od 21 čas.

BONUS VIDEO: