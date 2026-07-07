Slušaj vest

San o svetskoj tituli pretvorio se u noćnu moru za Portugal, a posle suza i eliminacije od Španije Rikardo Kvarežma otvorio je vatru i bez milosti ogolio sve probleme "navigatora".

1/10 Vidi galeriju Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Bivši reprezentativac Portugala Rikardo Kvarežma nije mogao da sakrije razočaranje posle poraza u osmini finala.

Nekadašnji as nacionalnog tima, koji Mundijal prati kao stručni komentator za "LajvMod TV", bez dlake na jeziku analizirao je partiju svoje selekcije – i ušao u direktan sukob mišljenja sa reprezentativcem Rubenom Dijašom.

Kvarežma je posebno bio ljut zbog toga što se godinama pričalo da Portugal ima "najbolju generaciju u istoriji".

"Stalno slušamo da je ovo najbolja generacija Portugala. Ali u čemu se ogleda ta najbolja generacija? Šta su osvojili? Sada se vraćamo kući pognutih glava", rekao je Kvarežma.

Nekadašnji fudbaler nije štedeo igrače.

"Imamo neverovatne fudbalere i ogroman talenat, posebno u veznom redu, ali na ovom Svetskom prvenstvu smo bili veoma mlaki. Isto važi i za napad, dok je odbrana delovala izgubljeno. Bolje da stanem, jer bih mogao da kažem stvari zbog kojih bih kasnije žalio", poručio je Portugalac.

Kritike nisu bile usmerene samo ka igračima. Kvarežma je posebno prozvao selektora Roberta Martineza zbog načina na koji je ekipa izgledala protiv Španije.

"Ništa nije funkcionisalo. Od prvog do poslednjeg minuta sve je bilo pogrešno. Poklonili smo utakmicu Španiji. Radili su šta su hteli, dok smo mi hodali po terenu, bili spori i bez energije", rekao je on.

Ubrzo posle njegove analize pred kamerama se pojavio Ruben Dijaš, koji je pokušao da odbrani ekipu.

"Video sam napredak. Meč protiv Hrvatske nije bio savršen, ali bio je važan test. Lično, ovo je bila moja najbolja utakmica protiv Španije", rekao je defanzivac Mančester sitija.

Međutim, Kvarežma se nije složio.

"Ne slažem se sa tobom, Rubene. Ova ekipa je morala da igra mnogo bolje. Imate igrače svetske klase i kvalitet da pobedite Španiju. Ono što sam video jeste previše dodavanja unazad i u stranu, mnogo poseda bez ideje kako da probijete njihove linije ili ugrozite gol", odgovorio je bivši reprezentativac.

Kvarežma je posebno zamerio što Portugal nije koristio najveće individualne kvalitete.

"Osim Nunove šanse i onog udarca glavom pred kraj, praktično nismo napravili ništa. Sam posed lopte ne donosi pobedu. Imate igrače poput Rafaela Leaa, Pedra Neta i Fransiska koji mogu da pobede čuvara jedan na jedan. Takve stvari moraju više da se koriste", istakao je on.

Dijaš je, ipak, ostao pri svom stavu i pokušao da objasni da problem nije samo u želji.

"Dovoljno si dugo u fudbalu da znaš koliko je teško izgraditi reprezentaciju. Španija ima poseban fudbalski identitet, njihovi igrači odrastaju uz istu filozofiju. Mi u Portugalu imamo neverovatne pojedince, ali nemamo uvek istu zajedničku osnovu", rekao je Dijaš.

Kapiten Portugala dodao je da fudbal nije samo napad i atrakcija.

"Dobar fudbal nije samo dribling i juriš napred kada se pojavi prostor. Važni su kontrola utakmice, posed lopte i ravnoteža", poručio je defanzivac.

Ipak, Kvarežmina poruka ostala je da odzvanja - Portugal je imao ogromna očekivanja, ali je Mundijal završio bez trofeja i sa velikim pitanjima pred budućnost.