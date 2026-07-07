Slušaj vest

Kristijano Ronaldo je ostao bez poslednje šanse da osvoji Mundijal, ali posle njegovih suza stigao je novi udarac. Iz Engleske su počele da pljušte kritike - i jedna tema ponovo je izbila u prvi plan:.

Da li je Portugal predugo bio zarobljen u eri svog najvećeg asa?

1/10 Vidi galeriju Poslednji meč legendarnog Portugalca na Mundijalu. Foto: WU ZHIZHAO / imago sportfotodienst / Profimedia, William Volcov / Zuma Press / Profimedia, Michael Zemanek / Shutterstock Editorial / Profimedia

Eliminacija od Španije u osmini finala nije donela samo razočaranje navijačima Portugala, već i buru komentara bivših engleskih reprezentativaca Vejna Runija i Krisa Satona, koji su još ranije upozoravali da selektor Roberto Martinez mora da pronađe pravi balans između poštovanja prema Ronaldu i potreba ekipe.

Runi, nekadašnji Ronaldov saigrač iz Mančester junajteda, nikada nije osporavao veličinu portugalske zvezde. Naprotiv - isticao je da je Ronaldo jedan od najvećih fudbalera svih vremena, ali je naglašavao da godine menjaju svakog igrača i da čak ni najveće legende ne mogu zauvek da igraju na istom nivou.

Upravo je pitanje Ronaldove uloge u reprezentaciji postalo glavna tema posle neuspeha Portugala. "Navigatori" su imali ogroman individualni kvalitet, ali su na ključnim utakmicama delovali bez ideje, dok je Ronaldo ostao nedodirljiv u startnoj postavi.

Još oštriji bio je Kris Saton. Bivši engleski reprezentativac smatrao je da je Roberto Martinez morao da donese hrabrije odluke i da nije smeo da dozvoli da reputacija jedne legende bude iznad interesa ekipe.

Saton je posebno kritikovao činjenicu da Gonsalo Ramoš nije dobio veću ulogu, smatrajući da Portugal ima napadača koji može da donese drugačiju energiju, ali da selektor nije imao dovoljno hrabrosti da promeni ustaljeni poredak.

"To je sramotno za Roberta Martineza. Kao da gledamo različitu utakmicu. Plaši se da ga izvadi iz igre, rekao je bivši fudbaler.

Za Satona problem nije bio Ronaldova veličina, već činjenica da je Portugal morao ranije da počne tranziciju ka novoj generaciji.

Ronaldo je iza sebe ostavio neverovatno reprezentativno nasleđe, rekorde i istorijske trenutke, ali Svetsko prvenstvo je još jednom pokazalo ono što fudbal često brutalno podseća - nijedna era ne traje zauvek.

Dok je Portugal plakao zbog propuštene šanse za svetsku titulu, pitanje koje sada odzvanja u domovini jeste da li je vreme da se napravi veliki rez i da nova generacija konačno dobije glavnu ulogu.