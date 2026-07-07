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Senzacionalna eliminacija Brazila u osmini finala Svetskog prvenstva od selekcije Norveške obradovala je legendarnog nemačkog fudbalera Lotara Mateusa (65). Nekadašnjem asu je izuzetno smetalo ponašanje izabranika Karla Anćelotija, sa posebnim akcentom na prvu zvezdu tima - Nejmara.

"Ne mogu više da gledam to kukanje"

U svojoj redovnoj kolumni za nemački "Skaj", Mateus nije štedeo napadača Brazila:

"Iskreno se radujem krahu Brazila. To konstantno kukanje i gestikulaciju više ne mogu očima da vidim. Nejmar se, umesto efikasnog izvođenja jedanaesterca, i pre i nakon udarca upustio u raspravu sa čuvarom mreže. Takvim gestovima jasno stavlja do znanja da mu je lična sujeta iznad timskog trijumfa."

1/7 Vidi galeriju Oproštaj Nejmara od reprezentacije Brazila Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Joao Bravo/Sports Press / Zuma Press / Profimedia

Podsetimo, Nejmar je u suzama stavio tačku na još jedan Mundijal, ali je pre eliminacije izazvao ozbiljne incidente na terenu. Prvo je sa leđa nesportski udario Martina Odegarda - najpre nogom, a potom i ramenom - da bi se u samoj završnici svađao sa norveškim golmanom Erjanom Nilandom i smejao mu se u lice dok je njegova reprezentacija pakovala kofere.

Francuzi kao primer pravog kolektiva

Nasuprot Brazilcima, šezdesetpetogodišnji Nemac je kao pozitivan primer naveo aktuelne vicešampione sveta.

"Kod Francuza vlada potpuno drugačija atmosfera. Tamo su i asovi poput Kilijana Mbapea i Usmana Dembelea shvatili da se do uspeha stiže isključivo kroz kolektivnu koheziju. Tokom minimalnog trijumfa nad Paragvajem (1:0), dali su i poslednji atom snage za ekipu", naglasio je Mateus.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Norveška opravdala ulogu "favorita iz senke"

Uspeh Skandinavaca posebno je obradovao bivšeg stratega beogradskog Partizana, koji im je i pre turnira prognozirao dobar rezultat.

"Norvežane sam još pre početka šampionata svrstao u red potajnih favorita. Nakon što su u kvalifikacijama u dva navrata nadigrali Italiju, sada su sa turnira eliminisali i moćni Brazil. Poseduju vanserijske pojedince kao što su Martin Edegor, bundesligaška zvezda Antonio Nusa i prava gol-mašina Erling Haland. Naravno, uz malo sportske sreće, ključan je bio i fenomenalni golman koji je uspeo da odbrani vođstvo", zaključio je čuveni Nemac.

1/13 Vidi galeriju Brazil - Norveška, Mundijal 2026 Foto: VEGARD GRØTT / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Angela Weiss / AFP / Profimedia, Harry Langer / DeFodi Images / Profimedia

Poznata tri para četvrtfinala, večeras rasplet

Nakon što su Sjedinjene Američke Države završile svoje učešće, poznata su tri od ukupno četiri para četvrtfinala. Poslednji putnici u narednu fazu biće poznati nakon današnjih mečeva:

Argentina - Egipat (18:00)

Švajcarska - Kolumbija (22:00)

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