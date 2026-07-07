Slušaj vest

Kontroverzna odluka FIFA da Folarinu Balogunu omogući nastup protiv Belgije uprkos direktnom crvenom kartonu i dalje ne prestaje da izaziva reakcije, a jedan od najupečatljivijih komentara stigao je tokom direktnog prenosa na Hrvatskoj radio-televiziji (HRT).

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

Poznati sportski komentator Stjepan Balog nije propustio priliku da uz dozu sarkazma prokomentariše dešavanja koja su prethodnih dana uzburkala fudbalsku javnost, pa je već posle vodećeg gola Belgije u devetom minutu poslao poruku koja je ubrzo počela da kruži društvenim mrežama.

Kada je Šarl de Ketelar zatresao mrežu za 1:0, Balog je ironično poručio:

"Moramo da sačekamo jer ne znamo da li je ovo gol ili možda samo uslovni gol."

Tu nije stao.

"Ili je možda još bolje da FIFA jednostavno proglasi Sjedinjene Američke Države za svetskog šampiona, a da ostali nastave da igraju neki Čelendž kup."

Njegove reči izazvale su lavinu reakcija, ali je pravi šlag na tortu usledio po završetku utakmice, kada je Belgija overila ubedljivu pobedu od 4:1 i plasman u četvrtfinale.

Balog je tada ponovo pecnuo FIFA i celu priču oko sporne odluke.

"Amerikanci završavaju svoj put u Sijetlu. Belgija je pobedila 4:1 i ide dalje na Španiju. Ali hajde da sačekamo, možda sutra kada se probudimo bude uslovna pobeda Belgije. Možda opet stigne poziv iz Bele kuće pa se izmisli neki član disciplinskog pravilnika. Ali, ovo je bilo toliko čisto da Belgiji nema šta da se prigovori, nema mrlje."

Snimci njegovih komentara ubrzo su preplavili društvene mreže, gde su brojni navijači hvalili hrvatskog komentatora zbog toga što je bez ustručavanja prokomentarisao jednu od najspornijih odluka dosadašnjeg Svetskog prvenstva.

Podsetimo, Balogun je protiv Bosne i Hercegovine dobio direktan crveni karton posle intervencije VAR-a, ali je FIFA kasnije primenila član 27 Disciplinskog pravilnika i odložila izvršenje suspenzije, čime je američkom napadaču omogućeno da nastupi protiv Belgije. Odluka je izazvala burne reakcije, naročito u Belgiji, čiji je savez uložio žalbu, ali je ona odbijena.