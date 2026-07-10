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Cela planeta i danas pamti jezivo i svirepo ubistvo Andresa Eskobara, fudbalera Kolumbije, koji je smrtno stradao kada se posle SP u SAD 1994. godine vratio kući.

Nesrećni Andres Eskobar postigao je autogol u utakmici protiv SAD i tako eliminisao svoju reprezentaciju sa mundijala. Niko tada nije mogao ni da pomisli kakva će tragedija uslediti nekoliko dana kasnije.

Andres Eskobar u meču Kolumbije i Rumunije na SP 1994. Foto: Bildbyrån / Bildbyran Photo Agency / Profimedia

Bratova bol ne prestaje

Prvi put posle 32 godine, Andresov stariji brat Santjago Eskobar odlučio je da prvi put izađe u javnost i priča o smrti svog brata. Otkrio je detalje koji bacaju potpuno novo svetlo na poslednje dane života jednog od najboljih kolumbijskih fudbalera tog vremena.

Andres Eskobar igrao je na mestu štopera, i kako otkriva Santjago pre početka SP u SAD bio je na korak od ostvarenja sna. Tadašnji šampion Evrope Milan želeo je da ga dovede na San Siru i video ga je kao naslednika legendarnog Franka Barezija. Posle odličnih partija na prethodnom Svetskom prvenstvu u Italiji 1990, kada je Kolumbija prvi put prošla grupnu fazu, transfer Eskobara u Milan bio je realniji nego ikada.

Uspomena na Andresa Eskobara i dalje živi među navijačima Kolumbije Foto: GERARD MALIE / AFP / Profimedia

Kobni 22. jun i ponuda Milana

A, onda je došao 22. jun i utakmica selekcija SAD i Kolumbije. Domaćin je slavio rezultatom 2:1, a Andres Eskobar je nesrećnim golom kumovao porazu i činjenici da je Kolumbija ostala bez plasmana u nokaut fazu.

- Želeo je veliko Svetsko prvenstvo jer je trebalo da zameni Franka Barezija u Milanu. Kada je postigao autogol, rekao mi je: "Nikada u životu nisam dao autogol, a morao sam baš usred Svetskog prvenstva." To ga je potpuno slomilo - otkrio je Santjago Eskobar za magazin Atletik.

Kao stariji brat, Santjago je dao sve od sebe da Andresa ubedi da jedna utakmica neće promeniti mišljenje ljudi iz Milana.

- Rekao sam mu: "Prate te godinu, ili dve. Ne dovode te na osnovu jedne utakmice! Ali on mi je odgovorio: "Neće me više potpisati." Bio je potpuno utučen.

Povratak u zemlju zbog verenice i smrt

Porodica Eskobar nalazila se tada u Sjedinjenim Američkim Državama. Plan je bio da zajedno provedu odmor nakon turnira, bez obzira na rezultat Kolumbije. Andres je trebalo da im se pridruži. Ipak, doneo je drugačiju odluku. Vratio se u Medeljin, delom zbog verenice Pamele Kaskardo, koja je završavala studije stomatologije, a delom zato što je smatrao da mora da se suoči sa svim što se dogodilo.

- Rekao sam mu: "Nemoj da se vraćaš u Kolumbiju. Ostani ovde sa svima nama. Neka Pamela dođe ovamo." Ali odgovorio mi je da mora da ode kući i suoči se sa situacijom. Nikada nije mogao ni da zamisli da će mu uraditi tako nešto - otkrio je Santjago kako je odgovarao brata od povratka u Kolumbiju.

Tek godinama kasnije javnost je saznala pod kakvim je pritiskom reprezentacija Kolumbije igrala taj Mundijal. Nekoliko sati pre utakmice protiv SAD, selektor Fransisko Maturana i vezni igrač Gabrijel Gomez dobili su pretnje smrću. Istovremeno, brat reprezentativca Luisa Erere poginuo je u saobraćajnoj nesreći, dok je zemlja i dalje živela u senci nasilja koje su za sobom ostavili narko-karteli.

- Andres mi nikada nije pričao o tim pretnjama - priznao je Santjago.

1/6 Vidi galeriju Andres Eskobar Foto: Profimedia, MIKE NELSON / AFP / Profimedia, Romeo GACAD / AFP / Profimedia

Šest hitaca

Samo nekoliko dana po povratku u Medeljin, Andres je izašao sa prijateljima u noćni klub Padova. Bio je dobro raspoložen. Potpisivao je autograme, razgovarao sa navijačima i šalio se o Svetskom prvenstvu. Na izlasku iz kluba neko mu je dobacio:

- Čestitam na onom sjajnom autogolu.

Uvrede su se nastavile i ispred lokala. Andres je seo u automobil, pokušao da ode, ali se zatim vratio i iz kola samo zatražio malo poštovanja. Trenutak kasnije odjeknulo je šest hitaca.

- Ljudi su toliko voleli Andresa da nikada nije mogao da zamisli da će doživeti tako podao napad - kazao je Santjago.

Andres Eskobar u dresu Kolumbije na SP 1994. Foto: Mike FIALA / AFP / Profimedia

Bratove suze ne prestaju

Tokom Mundijala Andres je bio kolumnista lista "El Tiempo". Poslednja kolumna objavljena je 29. juna, samo tri dana pre nego što će biti ubijen.

- Molim vas, ostanimo dostojanstveni. Šaljem svima veliki zagrljaj. Ovo je bilo neverovatno i jedinstveno iskustvo. Vidimo se uskoro, jer život se ovde ne završava - bio je zaključak Eskobarove poslednje kolumne.

Santjago priznaje da ga upravo te reči najviše progone.

- Posle 32 godine i dalje plačem za svojim bratom. Ne mogu da razumem smrt čoveka koji je samo radio ono što je najviše voleo – igrao fudbal, usrećivao ljude i davao sve za svoju zemlju.

Na kraju razgovora za "Atletik" nije želeo da priča o autogolu, ubistvu ili kriminalu. Želi da ljudi pamte nešto sasvim drugo.

- Najveće nasleđe koje je ostavio nisu utakmice ni trofeji. To su njegove vrednosti, njegovi principi i dobrota. Andres je i dalje živ u našim srcima. Nikada ga nismo pustili da ode - zaključio je Santijago Eskobar.

Najtragičnija priča u istoriji Mundijala

Priča o Andresu Eskobaru definitivno je najtragičnija u istoriji Mundijala. Nesrećnog mladića ljubav prema fudbalu i svojoj reprezentaciji na kraju je koštala života!

Reprezentacija Kolumbije je 1994. godine na Mundijal u Ameriku otišla sa velikim ambicijama. Imali su Kolumbijci sjajan tim predvođen Karlosom Valderamom, Fredijem Rinkonom, Faustinom Aspriljom i sa pravom su smatrani "favoritom iz senke". Međutim, njihovi snovi su se brzo raspršili. Takmičenje su neočekivano završili već u grupnoj fazi, a krivica je svaljena na defanzivca Andresa Eskobara, koji je jedan pogrešan potez platio glavom.

Naime, nakon lošeg starta i kiksa protiv Rumunije (3:1), Kolumbiji je bio neophodan trijumf protiv ljutog neprijatelja - selekcije SAD. Međutim, u 35. minutu posle jednog centaršuta reprezentativca Amerike Eskobar je nespretno reagovao i skrenuo je loptu u svoju mrežu. Amerikanci su poveli, kasnije slavili sa 2:1 i Kolumbiji pobeda u poslednjem kolu protiv Švajcarske nije bila dovoljna za prolaz, pa su potpuno neočekivano morali da pakuju kofere za povratak kući.

Tada niko nije ni slutio da je tragičar Eskobar autogolom potpisao sebi smrtnu presudu!

Komentator BBC zapalio vatru

Tokom meča sa Sjedinjenim Američkim Državama komentator BBC Alan Hansen je izgovorio jednu skandaloznu rečenicu nakon autogola Eskobara.

"Nakon ovog kiksa, zaslužuje jedino metak", rekao je Hansen.

Bila je to zlokobna najava onoga što će se desetak dana kasnije i dogoditi.

Nakon sramne izjave čuvena TV kuća je uputila javno izvinjenje zbog skandaloznog ispada Hansena.

Eskobar je priznao krivicu za neuspeh, ali nije ni slutio šta mu se sprema.

"Uveravam vas da se ništa čudno nije desilo u našoj grupi, jednostavno smo odigrali loše. Vidimo se uskoro jer život se ne završava ovde" napisao je Eskobar u kolumni za "El Tiempo" nekoliko dana nakon utakmice koja ga je na kraju koštala života.

Svirepo ubistvo

Iako je prvobitno planirao da poseti rodbinu u Las Vegasu, Eskobar je ipak rešio da se vrati u domovinu. Nažalost, nije poslušao ni selektora Kolumbije Fransiska Maturana koji ga je savetovao da odloži povratak kući, dok se strasti ne smire.

Vratio se u rodni Medeljin i kobnog 2. jula izašao u noćni provod sa devojkom.

Eskobar je klub napustio oko tri časa ujutru. Lokalni kriminalci koji su bili ispred kluba prepoznali su fudbalera i počeli da mu dobacuju. Nažalost, Eskobar nije želeo da ćuti, ušao je u raspravu sa njima, ne sluteći koliko su opasni.

Salva uvreda ubrzo se pretvorila u salvu hitaca. Jedan napadač je izvadio pištolj i ispalio šest metaka u fudbalera. Navodno, ubica je posle svakog pucnja uzvikivao "goool" u stilu južnoameričkih komentatora.

Eskobar je 45 minuta kasnije preminuo u bolnici u svojoj 27. godini. Dve i po decenije nakon tragičnog događaja jedan od najpoznatijih ubica čuvenog Pabla Eskobara, Džon Hairo Vaskez, poznat po nadimku "Popaj", otkrio je da ubistvo nije planirano i da je Andresova greška bila to što je odgovorio tim momcima.

Najpoznatiji narko diler na svetu Pablo Eskobar ubijen je godinu dana ranije i njegova smrt dovela je do opšteg haosa u Kolumbiji, jer se vodila krvava borba za prevlast nad teritorijama. Krimnalci koji su naleteli na Andresa su se prilično osilili, jer su "doprineli padu velikog Pabla Eskobara".

"Ti momci, jednostavno, nisu dozvoljavali da im bilo ko odgovara", otkrio je u jednom dokumentarcu Popaj.