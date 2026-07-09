Susret je na programu danas od 22 sata.
FIFA WC 2026
UH, KAKAV SPEKTAKL! Večeras igraju Fracuska i Maroko, ko će se plasirati među četiri najbolje ekipe na Mundijalu? Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
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Fudbaleri Francuske i Maroka sastaće se večeras od 22 sata u sklopu četvrtfinala Svetskog prvenstva.
Očekuje nas pravi spektakl i borba za plasman među četiri najbolje ekipe na planeti!
Sva dešavanja pre, za vreme i posle ove utakmice, možete pratiti putem lajv-bloga na portalu Kurir.rs, dok vas direktan prenos čeka na televiziji Arena Sport Premium 1.
Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia
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Šta vi mislite, ko će slaviti u ovom meču? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...
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