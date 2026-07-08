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Infantino je u poruci objavljenoj na društvenim mrežama naveo da se "ceo fudbalski svet i društvo solidarišu sa kapitenom francuske reprezentacije" i poručio da se protiv rasizma mora boriti zajedničkim snagama.

"Fudbal je tokom ovog Svetskog prvenstva pokazao koliko može da bude snažna ujedinjujuća sila u društvu. Naš sport mora da ostane inkluzivan i bezbedan prostor za sve, a naše napore moramo nastaviti kako bismo iskorenili pošast rasizma iz fudbala i društva", poručio je predsednik Fifa, a prenela španska Marka.

Kontroverza je izbila nakon što je senatorka Amarilja na društvenim mrežama uputila niz uvredljivih i rasističkih komentara na račun Mbapea, dovodeći u pitanje njegovo poreklo i nacionalni identitet.

Francuski fudbaler odgovorio je ocenivši njene reči kao "nedostojne osobe na toj funkciji", nakon čega je senatorka zatražila izvinjenje od Mbapea, istovremeno umanjujući njegovu reakciju.

Njene izjave izazvale su brojne osude. Francuska vlada reagovala je preko ministarke sporta Marine Ferari, dok je Frencuska fudbalska federacija najavila podnošenje prijave tužilaštvu zbog, kako je navedeno, rasističkih izjava.

Reagovala je i vlada Paragvaja, koja je osudila komentare svoje senatorke i navela da predstavljaju "ličnu odgovornost" pojedinca. Kancelarija "United Nations Human Rights Office" takođe je osudila izjave, ocenivši ih kao "rasističke i dehumanizujuće".

Poslednji u nizu koji su osudili reči paragvajske političarke bio je Mbapeov klub Real Madrid, koji je saopštio da "najoštrije osuđuje gnusne, rasističke i ksenofobične komentare" upućene njegovom fudbaleru, ocenivši da takve izjave nisu primerene nijednom političkom predstavniku.

(Beta)