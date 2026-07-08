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"Nažalost, lekarski pregledi potvrdili su da je Amadu doživeo rupturu prednjih ukrštenih ligamenata. To je poražavajuća vest, kako za njega lično, tako i za ceo tim", izjavio je lekar reprezentacije Brahim Hasene.

U saopštenju se navodi da će Onana, nakon konsultacija sa svojim klubom Aston Vilom, ostati uz reprezentaciju Belgije najmanje do četvrtfinalnog meča protiv Španije, koji je na programu u petak.

Onana se povredio nezgodnim doskokom već u 21. minutu utakmice koju je Belgija dobila sa 4:1. Iako je morao da napusti teren, posle meča se na štakama pridružio saigračima na terenu u proslavi pobede.

Belgija je pobedom nad SAD obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

1/7 Vidi galeriju SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia

(Beta)