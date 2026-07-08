Vezista reprezentacije Belgije Amadu Onana pokidao je prednje ukrštene ligamente kolena tokom utakmice osmine finala Svetskog prvenstva protiv Sjedinjenih Američkih Država, saopštio je medicinski tim belgijske reprezentacije.
FIFA WC 2026
TEŽAK UDARAC ZA BELGIJU: Onana pokidao ligamente kolena
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"Nažalost, lekarski pregledi potvrdili su da je Amadu doživeo rupturu prednjih ukrštenih ligamenata. To je poražavajuća vest, kako za njega lično, tako i za ceo tim", izjavio je lekar reprezentacije Brahim Hasene.
U saopštenju se navodi da će Onana, nakon konsultacija sa svojim klubom Aston Vilom, ostati uz reprezentaciju Belgije najmanje do četvrtfinalnog meča protiv Španije, koji je na programu u petak.
Onana se povredio nezgodnim doskokom već u 21. minutu utakmice koju je Belgija dobila sa 4:1. Iako je morao da napusti teren, posle meča se na štakama pridružio saigračima na terenu u proslavi pobede.
Belgija je pobedom nad SAD obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
SAD - Belgija, Mundijal 2026 Foto: Profimedia, Ercin Erturk / AFP / Profimedia
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(Beta)
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