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Olise je opomenut u sudijskoj nadoknadi utakmice osmine finala protiv Paragvaja, koju je Francuska dobila rezultatom 1:0.

Ukoliko protiv Maroka dobije još jedan žuti karton, propustiće eventualno polufinale.

Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

Francuski savez zatražio je od FIFA da poništi opomenu, uz obrazloženje da Olise nije ostvario kontakt sa Matijasom Galarzom u situaciji zbog koje je kažnjen. Međutim, žalba je odbijena

Odluku je na konferenciji za medije potvrdio selektor Francuske Didije Dešan.

"Jutros smo dobili odgovor FIFA. Žuti karton ostaje", kratko je rekao Dešan uoči četvrtfinalnog duela sa Marokom.

Opet jš jedna kontroverzna odluka koja će podići veliku prašinu.

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