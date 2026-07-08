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Brazil je iznenađujuće eliminisan već u osmini finala od Norveške, ali utisak fudbalskog seveta o igri Ančelotijevog tima je zapravo mnogo gori od samog rezultata.

1/6 Vidi galeriju Erling Haland protiv Brazila Foto: ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, TIMOTHY A. CLARY / AFP / Profimedia

Malo ko može da razume kako je uvek moćni Brazil sa tehnički superiornim fudbalerima došao do tačke da ima manji posed lopte od Norveške i čeka šansu iz kontre, što je bio slučaj u meču ove dve selekcije.

"Mi ovde pričamo o Brazilu, a kada gledate ovaj Brazil, dođe vam da povratite", vrlo oštar je u kritici Đorkaef, član slavnog tima Francuske koja je pokorila svet 1998. godine.

Upravo je tada, u vreme kada je Đorkaef igrao, Brazil imao moćan tim, sa Ronaldom, Rivaldom i ostalim mega zvezdama.

Ovo što je danas Brazil nimalo se ne dopada Đorkaefu.

"Mislim, Nejmar, 35 godina, vraća se posle pet godina na teren, konačno uspeva da kreira nešto, ali gde su ostali? Gde su tehnički nadareni Brazilci? Nećete prodati Paketu ili koga god, zar ne? Ozbiljno, to je šarmantno, to je apsurdno. Kada govorim o kvalitetu, sve se vrti oko kontrole, sve se vrti oko kontrole. Uzmimo Brazil-Norveška, na primer: drugi gol. Haland prima loptu, kontroliše je - jeste li videli koliko mu je trebalo da je kontroliše? Onda ubaci loptu u mrežu, šutira, to je to, jednostavnost".