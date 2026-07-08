PROTIVNICI Engleske, reprezentacija Norveške, doživeli su šok usled hotelske katastrofe nakon što su se čekirali u luksuzne apartmane tik pored gradilišta.

Superzvezda i napadač Erling Holand i ostatak tima pokrenuli su pobunu igrača i okupili se da se požale čelnicima saveza posle samo jedne noći. Oni su osuli paljbu po buci i smetnjama sa prometnog puta i shvatili da ih čeka šetnja od četiri kilometra pored gradilišta do najbliže plaže.

Zvanična žalba podneta je Fifi jutros, a cela delegacija se iselila iz hotela Dalmar u Fort Loderdejlu u roku od dva i po sata.

Tim se sada smeštao u drugi hotel na tajnoj lokaciji pored plaže, u blizini stadiona Hard Rok u Majamiju, kapaciteta 64.478 mesta, gde se u subotu igra četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Truls Deli, menadžer logistike norveškog tima, rekao je: „Brutalno je što moramo da se selimo, ali zadovoljni smo novim mestom i svi su sada srećni. Neki ljudi bi se možda uplašili da će ovo uticati na igrače, ali upravo su igrači želeli ovo više od bilo koga drugog.

Imamo jake ljude u našem timu za podršku i uspeli smo da se preselimo za dva i po sata – nismo stigli ni da doručkujemo.

Proces promene hotela nije idealan, ali želeli smo da preduzmemo mere što je pre moguće. Dobra atmosfera je najvažnija.”

Zvaničnici su rekli da je hotel bio pored bučnog gradilišta i prometnog autoputa, što je uznemirilo igrače pred najvažniji fudbalski meč u istoriji ove skandinavske nacije. Fudbaleri Norveške, uključujući Oskara Boba iz Fulama, viđeni su namrgođenih lica kako ulaze u lift da bi otišli.

Deli je dodao: „Ostaćemo nedelju dana u Majamiju, a već smo šest nedelja u Sjedinjenim Državama i igraćemo najveću utakmicu u istoriji Norveške.

Izbegli smo nervozu od zatvorenog prostora do sada i ne želimo nikakav rizik u ovom trenutku.

Fifa je prihvatila da moramo da se preselimo u drugi hotel.”

Fifa je pristala da plati 50 soba plus obezbeđenje u novom hotelu Norveške, ali je fudbalski savez ove zemlje bio u obavezi da plati dodatne troškove kako bi pokrio unapređenje smeštaja koje su igrači zahtevali.

Kapiten Norveške i Arsenala Martin Edegor rekao je o hotelskom fijasku: „Bilo je nekoliko stvari koje su mogle biti bolje, pa smo napravili određena prilagođavanja.

To je zaista bilo samo da bismo optimizovali stvari i pravilno se pripremili za veliku utakmicu.”

Selektor Norveške Stole Solbaken rekao je: „Fifa je bila veoma voljna da nam pomogne. U pitanju je bila opšta slika – bilo je previše sitnih problema.

Nije da tamo ne može da se boravi, ali mi smo tim; moramo da budemo zajedno i da funkcionišemo kao jedna celina.”

Solbaken je rekao da je – pored buke – hotelu nedostajalo i dovoljno velikih sala za sastanke na kojima bi ekipa mogla da se okupi i razgovara o taktici.

U međuvremenu, zvezde Engleske uživale su u dva slobodna dana sa naređenjem da zaborave na fudbal i opuste se sa svojim suprugama i devojkama, porodicom i prijateljima nakon epskog trijumfa u Meksiko Sitiju.

Ekipa je juče nastavila sa treninzima i rečeno je da su „opušteni, smireni i fokusirani” u svojoj bazi za trening u Kanzas Sitiju.

Oni neće doleteti u Majami do petka ujutru, gde će se čekirati u pažljivo proveren hotel na tajnoj lokaciji uoči velike utakmice u subotu.

Izabranici Tomasa Tuhela već su se aklimatizovali na igru po vrućini i vlazi tog grada nakon što su odigrali dve pripremne utakmice na Floridi.

Oni će završiti pripreme pred meč u trening kompleksu Inter Majamija, koji je u vlasništvu Devida Bekama, kasnije u petak.

Engleska je sinoć dobila podstrek povratkom u kamp veziste Džordana Hendersona – koji je polomio ručni zglob preskačući reklamnu ogradu tokom proslave u Meksiku.

Iskusna zvezda – ključni motivator koji uživa ljubav i poštovanje mlađih saigrača iz reprezentacije – objavio je selfi na kojem sedi u krevetu sa hirurzima koji su sanirali prelom. Objavio je: „Operacija gotova! Sada se spremamo za ono veliko u subotu.

Hvala kompletnom osoblju koje je brinulo o meni u Ortopedskom institutu u Kanzas Sitiju. Posebno trojici hirurga koji su izveli operaciju.”