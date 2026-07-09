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Selektor Francuske Didije Dešan poručio je da nema problem sa odlukom FIFA da četvrtfinalni meč Mundijala između Francuske i Maroka sudi argentinska sudijska ekipa. Duel Francuske i Maroka na programu je u četvrtak od 22.00.

Odluka je izazvala brojne reakcije, s obzirom na to da bi Francuska u slučaju plasmana u finale mogla ponovo da se sastane sa Argentinom, rivalom iz finala Mundijala 2022. godine.

1/5 Vidi galeriju Francuska Paragvaj Mundijal 2026 Foto: Marcel ter Bals / DeFodi Images / Profimedia, ABDULHAMID HOSBAS / AFP / Profimedia, ALLSTAR PICTURE LIBRARY, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

- Moramo da prihvatimo tu odluku. Verujem sudijama. Naš protivnik je Maroko, a ne sudija - rekao je Dešan na konferenciji za medije.

Francuski selektor nije propustio priliku da odgovori na kritike koje su upućene francuskom arbitru Fransoi Leteksijeu posle utakmice Argentine i Egipta u osmini finala.

- Nadam se da će naši arbitri biti jednako dobri kao gospodin Leteksije - rekao je Dešan.

U međuvremenu, FIFA je odbila žalbu Fudbalskog saveza Francuske za poništavanje žutog kartona Majklu Oliseu.

Vezista Bajerna je opomenut u pobedi nad Paragvajem (1:0), a ukoliko protiv Maroka zaradi novi žuti karton, propustiće eventualno polufinale.

Francuzi su tvrdili da Olise nije ni dotakao Matijasa Galarzu u spornoj situaciji i tražili su da se opomena izbriše, ali je FIFA odbila njihov zahtev.

Dešan je naglasio da očekuje izuzetno težak meč protiv Maroka.

- Maroko nema profil ekipe kao Paragvaj. Moraćemo da budemo veoma efikasni, jer je reč o reprezentaciji vrhunskog kvaliteta. Kako se penjete ka vrhu planine, nivo protivnika je sve viši. Mentalitet sam po sebi ne dobija utakmice, ali može da bude razlog zbog kojeg ćete ih izgubiti - zaključio je selektor Francuske.

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