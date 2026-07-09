ISPLIVAO SNIMAK BRUTALNE TUČE TOKOM UTAKMICE NA SVETSKOM PRVENSTVU! Neverovatne scene na terenu dovele do makljaže, pesničenja i gađanja navijača
Argentina je posle velikog preokreta pobedila rezultatom 3:2, a njeni navijači su ušli u sukob sa navijačima Kolumbije.
Do tuče je došlo u fan zoni i mestu gde navijači zajedno mogu da gledaju utakmice.
Kolumbijci su čekali utakmicu svoje ekipe protiv Švajcarske koja je odigrana nakon meča Argentina - Egipat, a u četvrtfinalu Svetskog prvenstva su se ukrstila ova dva para.
Dakle, pri rezultatu 2:0 za Egipat, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda usledio preokret i tada je došlo do sukoba.
Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Na kraju, Kolumbija je izgubila od Švajcarske na penale, pa će aktuelni prvak sveta u četvrtfinalu igrati protiv evropske selekcije.
Bonus video: