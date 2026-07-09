Slušaj vest

Argentina je posle velikog preokreta pobedila rezultatom 3:2, a njeni navijači su ušli u sukob sa navijačima Kolumbije.

Do tuče je došlo u fan zoni i mestu gde navijači zajedno mogu da gledaju utakmice.

Kolumbijci su čekali utakmicu svoje ekipe protiv Švajcarske koja je odigrana nakon meča Argentina - Egipat, a u četvrtfinalu Svetskog prvenstva su se ukrstila ova dva para.

Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Dakle, pri rezultatu 2:0 za Egipat, navijači iz Kolumbije su bili i te kako zadovoljni, ali je onda usledio preokret i tada je došlo do sukoba.

Argentinci su sada postali ti koji provociraju, a sve je ubrzo prešlo u brutalnu tuču.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Na kraju, Kolumbija je izgubila od Švajcarske na penale, pa će aktuelni prvak sveta u četvrtfinalu igrati protiv evropske selekcije.

Ne propustiteFIFA WC 2026UH, KAKAV SPEKTAKL! Večeras igraju Fracuska i Maroko, ko će se plasirati među četiri najbolje ekipe na Mundijalu? Evo gde možete da gledate ovu utakmicu!
profimedia-1114487970.jpg
FIFA WC 2026FRANCUSKA DIGLA GLAS PROTIV SUDIJA, A DEŠAN ODUŠEVIO IZJAVOM: "Nisu nam oni protivnik"!
Didije Dešan
FIFA WC 2026FIFA STALA UZ MBAPEA: Infantino osudio rasističke komentare
Kilijan Mbape
FIFA WC 2026POTRES U PORTUGALIJI! Ronaldo otišao, Martinez smenjen - stigao novi spasitelj!
Kristijano Ronaldo

Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir