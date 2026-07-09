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Ona je u programu uživo Bosnu i Hercegovinu opisala kao "dve male zemlje".

Ana Kasparijan je voditeljka onlajn programa "The Young Turks" (TYT) koja uživo strimuje svoje emisije.

Uglavnom se bavi politikom, međutim sada je komentarisala i događaje sa Svetskog prvenstva u fudbalu, odnosno crveni karton za fudbalera SAD-a i suspenziju koju je FIFA ukinula nakon intervencije bele kuće i Donalda Trampa.

SAD - Bosna i Hercegovina Foto: JAMIE SQUIRE / Getty images / Profimedia

"Kao stručnjak za sport u kompaniji, veoma sam uzbuđena što mogu da objasnim i rezimiram šta se ovde zapravo dešava, pa vas molim za malo strpljenja. Dakle, Balogun je dobio crveni karton na utakmici SAD-a i Bosne i Hercegovine. Očigledno, pošto su ovo dve male zemlje, imate SAD koji se bori protiv te dve male zemlje...", rekla je Ana i nastavila da objašnjava, ali nije ni bitno šta je rekla nakon toga.

Isečak iz njene emisije je brzo završio na društvenim mrežama.

Pogledajte kako je to izgledalo:

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Bonus video:

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Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir