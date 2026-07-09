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Iznenađujuće, ili ne, on to nije učinio sa ostalim reprezentativcima, već je u Portugal odleteo sam, privatnim avionom.

Kako prenosi španska "Marka" Kristijano Ronaldo je bio srdačan prema zaposlenima na aerodromu i osoblju.

Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje trenutke kada ulazi u avion.

Portugal je učešće na Svetskom prvenstvu završio porazom od Španije u osmini finala.

Ronaldo je postigao tri gola na pet odigranih utakmica.

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Kristijano Ronaldo pokazao mišiće Izvor: Instagram