Nekoliko dana nakon što je reprezentacija Portugala ispala sa Svetskog prvenstva Kristijano Ronaldo se vratio u svoju zemlju.
ODLAZAK
RONALDO ODBIO DA SE VRATI U PORTUGAL SA REPREZENTACIJOM! Kristijano privatnim avionom otišao iz Amerike, leteo sam umesto sa saigračima
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Iznenađujuće, ili ne, on to nije učinio sa ostalim reprezentativcima, već je u Portugal odleteo sam, privatnim avionom.
Kako prenosi španska "Marka" Kristijano Ronaldo je bio srdačan prema zaposlenima na aerodromu i osoblju.
Na društvenim mrežama se pojavio snimak koji prikazuje trenutke kada ulazi u avion.
Portugal je učešće na Svetskom prvenstvu završio porazom od Španije u osmini finala.
Ronaldo je postigao tri gola na pet odigranih utakmica.
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