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Selektor fudbalske reprezentacije Maroka Mohamed Uahbi izjavio je, pred četvrfinale Svetskog prvenstva protiv Francuske, da njegova ekipa nije zadovoljna samo povratkom do ove tačke turnira.

"Ne sviđa mi se ovaj osećaj gde možemo da kažemo da je ono što smo uradili do sada sjajno, a da je ostatak bonus. Ne, jedini bonus je osvajanje Svetskog prvenstva", rekao je Uahbi na konferenciji za novinare.

Fudbaleri Maroka igraju u Bostonu utakmicu četvrtfinala Svetskog prvenstva protiv Francuske.

Biće to repriza polufinala Svetskog prvenstva 2022. godine u Kataru, kada je Francuska slavila sa 2:0.

Uahbi je potvrdio da neće moći da računa na Ismaela Saibarija, koji se povredio u utakmici osmine finala protiv Kanade.

"Svi su na raspolaganju, osim Saibarija, za koga ova utakmica dolazi prerano", rekao je Uahbi i dodao da se nada "da nije otpisan za ostatak turnira".

"Svi su na raspolaganju, mada ćemo, naravno, izabrati samo igrače koji su na 100 odsto", naveo je on.

Sufijan Rahimi je ušao sa klupe kako bi zamenio Saibarija protiv Kanade i favorit je da predvodi napad Maroka protiv Francuske, iako se Uahbi uzda u snagu svog tima kako bi prošao favorite turnira.

"Kada želite da odete veoma daleko u takmičenju, potrebni su vam svi, a igrači koji ne mogu da budu u startnih 11 znaju da imaju priliku da završe utakmicu", rekao je Uahbi.

"Imamo startere, a onda kada drugi uđu kao izmene, mogu da naprave razliku za nas na terenu. To je stvar koja je pozitivna za grupu i to je nešto što nam daje mnogo samopouzdanja", dodao je selektor Maroka.

Fudbaler Maroka Braim Dijaz rekao je da je pobeda Maroka nad Kanadom od 3:0 u osmini finala pokazatelj kako tim treba da igra.

"Ovo je naš mentalitet. Želimo da idemo dalje... Svi žele da igraju u ovakvoj utakmici", rekao je on.

Utakmica Maroko - Francuska igra se od 22.00 u Bostonu.

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