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Fudbalska reprezentacija Argentine igraće u četvrtifnalu Svetskog prvenstva protiv Švajcarske 12. jula u Kanzas sitiju, od 03.00 časa po srpskom vremenu.

Lionel Mesi prvi je na listi strelaca na Mundijalu, jer je osam puta tresao mrežu protivnika, uz jednu asistenciju.

Lionel Mesi slavi gol protiv Egipta Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Sanjaće Egipat i Zelenoretska ostrva

Međutim, Lionel Mesi postavio je i jedan rekord na koji ne može biti toliko ponosan. Prva zvezda fudbalske reprezentacije Argentine promašio je jednaesterac u utakmici osmine finala Svetskog prvenstva 2026. protiv Egipta. Njegov udarac je odbranio golman Mostafa Šobeir. Pre toga, promašio je penal protiv Zelenoretskih ostrva, tačnije njegov udarac ukrotio je golman Vozinja.

Na kraju, slavila je Argentina rezultatom 3:2, posle velikog preokreta i negodovanja od strane Egipćana i optužbi na račun francuskog sudije Fransoe Leteksijea.

Antirekord na Mundijalu

Lionel Mesi je tako postao prvi igrač u istoriji svetskih prvenstava koji je promašio dva penala na jednom turniru. Od osam jednaesteraca koje je Mesi izveo na mundijalima, realizovao je samo polovinu.

Lionel Mesi je fudbaler sa najviše odigranih utakmica za Argentinu, ukupno 204. Ujedno, Argentinac je istorijski rekorder i najbolji strelac u istoriji nacionalnog tima Gaučosa sa 125 golova. Dao je 28 pogodaka iz penala, u regularnom toku utakmica, ne računajući penal-serije.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Gomila trofeja sa Gaučosima

Lionel Mesi je za A reprezentaciju Argentine debitovao 17. avgusta 2005. godine u prijateljskoj utakmici protiv Mađarske (2:1). Njegov debi je ostao upamćen kao bizaran i neslavan trenutak, ušao je u igru u 64. minutu, a nakon samo 40-ak sekundi dobio je direktan crveni karton jer je tokom prodora laktom zakačio protivničkog fudbalera koji ga je vukao za dres.

Mesi je u zreloj fazi karijere uspeo da osvoji sve što se moglo osvojiti sa nacionalnim timom - Svetsko prvenstvo 2022. godine u Kataru, ima dve titule Kopa Amerika (2021. u Brazilu i 2024. u SAD), olimpijsko zlato 2008. u Pekingu, te Svetsko prvenstvo za mlade (U-20), 2005. godine u Holandiji.