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Prvi je pred novinare stao Brahim Dijaz, ofanzivac Real Madrida i zvezda marokanske selekcije. Međutim, njegovo izlaganje je ekspresno prekinuto zbog opšteg haosa koji je nastao među medijskim radnicima.

Fizički obračun je ostao van kadra, ali je izraz lica 26-godišnjeg fudbalera jasno pokazao da je situacija bila i više nego napeta.

1/6 Vidi galeriju Kanada Maroko Mundijal 2026 Foto: Cal Sport Media, Cal Sport Media / Alamy / Profimedia, Breton/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Zatečen prizorom, Dijaz je prvo u neverici gledao ka publici, a zatim je počeo da se smeje, pošto nikome u sali u prvi mah nije bilo jasno šta se zapravo dešava.

Ispostavilo se da je incident izbio kada je jedan novinar fizički nasrnuo na kolegu, koji je potom počeo glasno da negoduje i urla, potpuno izbacivši marokanskog reprezentativca iz takta i toka misli.

Reagovalo je obezbeđenje i FIFA zvaničnici, koji su ratoborne novinare ekspresno izbacili napolje, poručivši im da svoje privatne ratove i razmirice rešavaju van zvanične konferencije za medije.