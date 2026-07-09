SKANDAL NA MUNDIJALU! IZBILA TUČA NA KONFERENCIJI ZA MEDIJE! Novinari se pobili, zvezda Maroka ostala u neverici! Ova reakcija obilazi svet! VIDEO
Prvi je pred novinare stao Brahim Dijaz, ofanzivac Real Madrida i zvezda marokanske selekcije. Međutim, njegovo izlaganje je ekspresno prekinuto zbog opšteg haosa koji je nastao među medijskim radnicima.
Fizički obračun je ostao van kadra, ali je izraz lica 26-godišnjeg fudbalera jasno pokazao da je situacija bila i više nego napeta.
Zatečen prizorom, Dijaz je prvo u neverici gledao ka publici, a zatim je počeo da se smeje, pošto nikome u sali u prvi mah nije bilo jasno šta se zapravo dešava.
Ispostavilo se da je incident izbio kada je jedan novinar fizički nasrnuo na kolegu, koji je potom počeo glasno da negoduje i urla, potpuno izbacivši marokanskog reprezentativca iz takta i toka misli.
Reagovalo je obezbeđenje i FIFA zvaničnici, koji su ratoborne novinare ekspresno izbacili napolje, poručivši im da svoje privatne ratove i razmirice rešavaju van zvanične konferencije za medije.