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"Španija je sjajan tim. Mislim da su oni jedan od favorita za osvajanje turnira. Tako da očigledno počinjemo kao autsajderi protiv njih. Ipak, u fudbalu je sve moguće. Verujem da možemo da pobedimo, uz svo poštovanje. Ali da, očigledno je da su oni favoriti", rekao je Kurtoa, prenose američki mediji.

Fudbaleri Belgije pripremaju se za meč četvrfinala Svetskog prvenstva protiv Španije, koji je na programu sutra u Los Anđelesu.

Španija ulazi u četvrtfinale u izvanrednoj formi, pošto do sada na turniru nije primila nijedan gol. Međutim, Kurtoa se nada da će njegovo poznavanje španskog tima pružiti Belgiji taktičku prednost.

"Meni pomaže to što ih poznajem, većina je iz španskog fudbala, a neki takođe i iz Lige šampiona. Ali, na kraju krajeva, igramo protiv Španije, a ne protiv Barselone, Mančester Sitija ili Arsenala. Svi poznaju te igrače", rekao je golman Real Madrida.

1/6 Vidi galeriju Kevin De Brujne i Tibo Kurtoa Foto: Peter De Voecht / imago sportfotodienst / Profimedia

Kada je upitan o suočavanju sa moćnom Španijom, Kurtoa se odmah setio pobede Belgije protiv Brazila od 2:1 na Svetskom prvenstvu pre osam godina u Rusiji. To iznenađenje poslalo je njegov tim u polufinale prvi put posle 32 godine.

"Oni su bili favoriti protiv nas, a možda su individualno imali više kvaliteta u timu. Ali sada osećam da smo mi sjajan tim svi zajedno i da se borimo", rekao je Kurtoa.

Kurtoa je istakao da je utakmica šesnaestine finala i preokret protiv Senegala posebno pokazala sposobnost njegovog tima da veruje do samog kraja. "Važno je pobeđivati u utakmicama. Lepo je igrati dobro, ali najvažnije je pobediti i takmičiti se, a to je ono što smo mi uradili", rekao je Kurtoa. Utakmica četvrtfinala Svetskog prvenstva između Belgije i Španije igra se sutra od 21.00 u Los Anđelesu.