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Na društvenim mrežama se pojavio snimak iz jednog aviona koji prikazuje trenutak kada pilot obaveštava putnike da je Argentina pobedila i obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.

Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia

Pilot je to učinio na pogrešan način, ali putnicima, očigledno Argentincima, to nije smetalo, pa je nakon njegove objave nastao delirijum.

"Dragi putnici, ovde vaš kapetan. Želeo bih da zamolim za minut ćutanja za Egipat, koji je mrtav", poručio je pilot.

Pogledajte kako je zgledala ta situacija:

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Bonus video:

01:32
Mundijal - navijači Argentine Izvor: Kurir