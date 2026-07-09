Argentina je do pobede protiv Egipta stigla na neverovatan način, a utakmica je izazvala brojne i razne emocije.
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"MOLIM VAS ZA MINUT ĆUTANJA..." Morbidna scena zbog velikog preokreta Argentine na Mundijalu! Pilot se obratio putnicima...
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Na društvenim mrežama se pojavio snimak iz jednog aviona koji prikazuje trenutak kada pilot obaveštava putnike da je Argentina pobedila i obezbedila plasman u četvrtfinale Svetskog prvenstva.
Foto galerija iz Atlante Foto: Martin Rickett, PA Images / Alamy / Profimedia
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Pilot je to učinio na pogrešan način, ali putnicima, očigledno Argentincima, to nije smetalo, pa je nakon njegove objave nastao delirijum.
"Dragi putnici, ovde vaš kapetan. Želeo bih da zamolim za minut ćutanja za Egipat, koji je mrtav", poručio je pilot.
Pogledajte kako je zgledala ta situacija:
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