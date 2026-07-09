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Lionel Mesi ponovo je dospeo u centar pažnje, ali ovog puta ne zbog golova ili asistencija, već zbog susreta sa novinarkom Sofi Martines, sa kojom su ga godinama povezivale glasine o navodnoj aferi.

Nakon što je predvodio Argentinu do pobede nad Zelenortskim Ostrvima (3:2 posle produžetaka) u šesnaestini finala Svetskog prvenstva, Mesi se u miks zoni stadiona u Majamiju susreo sa reporterkom televizije Telefe.

Sofi Martinez Foto: Screenshot

Njihov srdačan pozdrav nije prošao nezapaženo. Mesi je prišao Sofi Martines i pozdravio je poljupcem u obraz, a zatim se osvrnuo na višegodišnje spekulacije koje su pratile njihov odnos.

„Ako te pogledam, kažu: 'Zašto ju je pogledao?', a ako te pozdravim, kažu: 'Zašto ju je pozdravio?'.“

Novinarka mu je odmah odgovorila:

„Cenim to što si rekao i hvala ti na tim rečima.“

Podsetimo, glasine o navodnoj preljubi pojavile su se još tokom Svetskog prvenstva u Kataru 2022. godine, kada su pojedini korisnici društvenih mreža tvrdili da između Mesija i Sofi Martines postoji nešto više od profesionalnog odnosa. Međutim, za takve tvrdnje nikada nisu ponuđeni dokazi, niti su ih Mesi ili novinarka ikada potvrdili.

Uprkos tome, njihov svaki susret i dalje izaziva veliko interesovanje javnosti.

Kurir sport / Espreso

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Lionel Mesi plače Izvor: Arena 1 Premium