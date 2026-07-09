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Bivši fudbaler Hajduka i Dinama je u februaru ove godine dobio otkaz na hrvatskoj televiziji "MaxSport" nakon što je do javnosti stigla informacija da je dao lažni iskaz tokom suđenja Zdravku Mamiću.

Od tada ga nije bilo u studijima pre i nakon utakmica, a sada se pojavio u podkastu "Tribina".

I, imao je šta da kaže Joško Jeličić.

"Iskreno, nabijam na ku**c ovo Svetsko prvenstvo i Fifu i Trampa i Infantina i sve ovo što se događa na Svetskom prvenstvu i još jednom Infantina", poručio je Jeličić i dodao:

"Svi ti ljudi su otuđili naš sport od onoga što je esencija fudbala, a to su ljudi iz naroda, najnižih staleža... Pretvorili su ga u politiku, neverovatnu pohlepu i trčanje za novcem. Osećam gađenje i kad gledam neke dobre utakmice".

1/7 Vidi galeriju Joško Jeličić Foto: Printscreen, Printsceen

Otkrio je da mu je Mundijal sa 48 reprezentacija izgledao kao sjajna ideja, ali da je ubrzo promenio mišljenje.

"Brzo sam shvatio da sve to pokreće novac. Svetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku je amerikanizacija fudbala. Kad vidim cene ulaznica, pola navijača koji nose "Roleks", Džej Z-a ili Drejka u ložama... Uz dužno poštovanje, to nije moj fudbal. Meni se povraća, da ne kažem nešto drugo. Zagadili su fudbal, ne uživam u tome, samo u nekim detaljima naše Hrvatske. Pratio sam i Bosnu i Hercegovinu. Šta je politika, ako nije onaj poništeni crveni karton Amerikancu Folarinu Balogunu? To je tako licemerno... Nakon takve odluke, više nema verodostojnosti. Pohlepa, korupcija, trpanje u džepove, sve to znamo, a ovo je sada besramno. FIFA spreči uplitanje bilo kakve politike u fudbalske saveze, a onda se ponaša tako. Šta ćemo dalje", zapitao se Joško Jeličić.

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