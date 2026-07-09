"NABIJEM TRAMPA, INFANTINA I SVETSKO PRVENSTVO!" Kontroverznog Hrvata sklonili sa televizije zbog Mamića, sada se vratio i brutalno udario na Mundijal
Bivši fudbaler Hajduka i Dinama je u februaru ove godine dobio otkaz na hrvatskoj televiziji "MaxSport" nakon što je do javnosti stigla informacija da je dao lažni iskaz tokom suđenja Zdravku Mamiću.
Od tada ga nije bilo u studijima pre i nakon utakmica, a sada se pojavio u podkastu "Tribina".
I, imao je šta da kaže Joško Jeličić.
"Iskreno, nabijam na ku**c ovo Svetsko prvenstvo i Fifu i Trampa i Infantina i sve ovo što se događa na Svetskom prvenstvu i još jednom Infantina", poručio je Jeličić i dodao:
"Svi ti ljudi su otuđili naš sport od onoga što je esencija fudbala, a to su ljudi iz naroda, najnižih staleža... Pretvorili su ga u politiku, neverovatnu pohlepu i trčanje za novcem. Osećam gađenje i kad gledam neke dobre utakmice".
Otkrio je da mu je Mundijal sa 48 reprezentacija izgledao kao sjajna ideja, ali da je ubrzo promenio mišljenje.
"Brzo sam shvatio da sve to pokreće novac. Svetsko prvenstvo u Americi, Kanadi i Meksiku je amerikanizacija fudbala. Kad vidim cene ulaznica, pola navijača koji nose "Roleks", Džej Z-a ili Drejka u ložama... Uz dužno poštovanje, to nije moj fudbal. Meni se povraća, da ne kažem nešto drugo. Zagadili su fudbal, ne uživam u tome, samo u nekim detaljima naše Hrvatske. Pratio sam i Bosnu i Hercegovinu. Šta je politika, ako nije onaj poništeni crveni karton Amerikancu Folarinu Balogunu? To je tako licemerno... Nakon takve odluke, više nema verodostojnosti. Pohlepa, korupcija, trpanje u džepove, sve to znamo, a ovo je sada besramno. FIFA spreči uplitanje bilo kakve politike u fudbalske saveze, a onda se ponaša tako. Šta ćemo dalje", zapitao se Joško Jeličić.
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