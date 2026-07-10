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Utakmica Španija - Belgija biće odigrana sa početkom od 21 časova na stadionu u Inglvudu u Kaliforniji.

Španija je do četvrtfinala Mundijala stigla pobedom nad Portugalom, dok je Belgija bila bolja od domaćina SAD.

Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia

Glavni arbitar ove utakmice biće Englez Majkl Oliver, a uloga blagog favorita pripada Španiji.

Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".

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Mundijal - navijači Španije Izvor: Društvene mreže