Fudbalska reprezentacija Španije protiv Belgije će igrati u četvrtfinalu Svetskog prvenstva.
ZAVRŠNICA
ŠPANIJA NA PAKLENOM ISPITU - BELGIJA NA PUTU DO POLUFINALA! Evropski derbi na Mundijalu obećava spektakl, evo gde možete da gledate utakmicu!
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Utakmica Španija - Belgija biće odigrana sa početkom od 21 časova na stadionu u Inglvudu u Kaliforniji.
Španija je do četvrtfinala Mundijala stigla pobedom nad Portugalom, dok je Belgija bila bolja od domaćina SAD.
Foto galerija iz Dalasa Foto: Alex Slitz / Getty images / Profimedia
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Glavni arbitar ove utakmice biće Englez Majkl Oliver, a uloga blagog favorita pripada Španiji.
Tektsualni prenos utakmice iz minuta u minut moći ćete da pratite uživo na Kurir sportu, a televizijski prenos na kanalima "RTS 1" i "Arena sport Premium 1".
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